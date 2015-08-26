中国企业：安邦保险进军加拿大楼市，洽购多伦多一写字楼

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透蒙特利尔8月25日 - 据三位地产界消息人士称，中国安邦保险集团已经发出实盘报价，欲收购多伦多金融区一栋写字楼。这是该公司首次在加拿大收购楼宇。
消息人士称，安邦保险正在就收购多伦多金融区约克街70号一栋17层写字楼进行尽职调查。这些消息人士要求匿名。今年稍早安邦保险以19亿美元的价格收购了纽约市历史悠久的华尔道夫酒店。
多伦多这栋写字楼为Brookfield Canada Office Properties 所有，汇丰银行加拿大分行也是该写字楼租户之一。
Brookfield发言人对上述交易不予置评，但证实该楼盘在今年稍早挂牌待售。
安邦保险在北京的发言人对此不做评论。
上述交易的估值目前还不得而知。
据美国Real Capital Analytics的数据，今年上半年中国投资者的大型地产收购交易共36宗，超过上年同期的24宗。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”