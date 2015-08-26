中国企业：安邦保险进军加拿大楼市，洽购多伦多一写字楼

路透蒙特利尔8月25日 - 据三位地产界消息人士称，中国安邦保险集团已经发出实盘报价，欲收购多伦多金融区一栋写字楼。这是该公司首次在加拿大收购楼宇。

消息人士称，安邦保险正在就收购多伦多金融区约克街70号一栋17层写字楼进行尽职调查。这些消息人士要求匿名。今年稍早安邦保险以19亿美元的价格收购了纽约市历史悠久的华尔道夫酒店。

多伦多这栋写字楼为Brookfield Canada Office Properties 所有，汇丰银行加拿大分行也是该写字楼租户之一。

Brookfield发言人对上述交易不予置评，但证实该楼盘在今年稍早挂牌待售。

安邦保险在北京的发言人对此不做评论。

上述交易的估值目前还不得而知。

据美国Real Capital Analytics的数据，今年上半年中国投资者的大型地产收购交易共36宗，超过上年同期的24宗。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)