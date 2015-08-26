港报社评：中央速救经济，先要赢信心战--经济日报8月26日

人民银行昨宣布减息降准，应是新一轮刺激经济措施的第一步，现时内地经济面临威胁，并不下于2008年金融海啸，中央出招须宁快勿慢、宁多勿少，才能打赢信心战以稳经济。

人行昨傍晚宣布降息0.25厘、降准0.5个百分点，是6月底后＂双降＂再出重招，应对刻下经济下行重压与环球金融市场剧震。此更揭示新一轮刺激经济措施将陆续有来，因现时内地金融市场与经济的重压，堪比2008年金融海啸。

2008年环球金融海啸祸源是美国次按危机，首当其冲的是美欧，惟当年内地经济动力仍强，故虽遭池鱼之殃，在中央推＂四万亿＂投资大计力撑下，内地经济在2008至2011年间仍续保逾9%的高速增长。

但今次内地面对的最大难题，非外部经济与金融动荡，而是内地经济自身动力不足，除出口萎缩外，企业投资以至民众消费亦疲弱，增长要保七亦困难重重；本月上旬人民币突然贬值，更触发了国内外对中国经济失速的深忧，掀起了近日的环球股市剧震，反过来又令内地虚弱的股市下挫更深，在岸与离岸的人民币滙价亦急现沽压，令内地经济信心更挫。

正因困难核心与震源在内地经济本身，中央面对的挑战恐较金融海啸更深重。

要解救内地经济与金融困局，中央固要推措施维稳股市与滙市，更关键的必须釜底抽薪，重振国内外对中国经济的信心，从而挺住消费、投资，以至股市、滙价。对此，今次人行＂双降＂后，中央必须继续加招撑经济，出手更要宁快勿慢、宁多勿少、配套更要充裕，先打赢信心战，才可逐步扭转劣势。国务院前总理温家宝在金融海啸时曾指＂信心要比黄金和货币还要重要＂，现时更是如此。

故在货币政策方面，内地利率虽已降至历来新低，惟中央要加力稳经济，短期内进一步减息势难免；仍处高位的存款准备金率，更须大刀阔斧调降，才有望透过加码松银根撑住经济。

但加力松货币仅第一步，更关键是速推财政与产业等配套政策，如加快审批基建投资项目、重点力谷高新科技行业等，并设法引导资金流向这些领域，如此才可望令实体经济重拾动力。

惟中央不惜一切救市，须防重蹈＂四万亿＂覆辙，莫让政策与资金大举向国企与权贵倾斜，造成更深重的国进民退，甚至成贪腐温床，为国家未来发展埋下更尾大不掉的后患。（完）

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