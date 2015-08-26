港报社评：减息降准挽狂澜，环球股市难乐观--信报8月26日

在环球股市杀声震天、上证指数四个交易日泻逾两成跌穿3,000点的恶劣气氛下，人民银行昨天傍晚宣布，自今天起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，其中一年期贷款利率减四分一厘，至四厘六；一年期存款利率同样下调四分一厘，至一厘七五。人行同时决定，自9月6日起下调金融机构人民币存款准备金率半个百分点。

中央板斧用尽，内地股市仍屡救不起，市场本已预期人行可能在上周末宣布减息降准，结果有动作的并非央行而是国务院。当局周日发布《基本养老保险基金管理办法》，容许养老金动用不超过累计结余三成，投资于包括股市在内的风险资产。《管理办法》出台后，内地股市非但无动于中，上证指数且连续两天急泻百分之八。眼见直接动用公帑效果不彰，当局试图以传统货币政策支持股市兼释放流动性稳定经济，可说已在市场意料之中。

人行在中港股市收市后公布减息降准，市场对消息的反应要待今天开市后才有分晓，但从欧洲股市中段升幅扩大，普遍涨达百分之三至五（美股开市后约升百分之二），而失守四十美元的纽约期油终于出现较像样的反弹，可见外围对中国＂放水＂初步反应不俗。然而，观察后向有两点必须注意：

一、环球股市连日暴泻，一次技术性反弹本在酝酿之中，在苦无藉口下，人行公布减息降准，正好为股市出现＂挟淡仓＂式弹升提供口实。倘若股市、油价以至其他大宗商品在短暂抽高后无以为继，而内地股市今天重开后走势不对办，市场随时反过来把这次＂放水＂演绎为黔驴技穷，剩下的救市弹药买少见少。

二、在欧美股市、油价反弹的同时，近日＂接收＂了不少避险资金的美债，表现保持平稳，十年期债息虽上升，但仍徘徊于二厘一左右。另一边厢，有＂恐慌指标＂之称的VIX波动指数即使从四十的极端水平回落，依然接近三十，高于美股去年十月上次大跌时的峰值。由此可见，近日泊进美债的资金，并未因中国减息降准而轻举妄动，风险胃纳难言全面恢复，环球股市何去何从尚待观察。

从大范围看，人民银行双管齐下减息降准，发生于人民币贬值之后，以及美国会否于九月加息言人人殊之际。中国透过更宽松的货币政策刺激经济兼撑股市，对人民币滙价会否造成更大的下调压力，也许最值得关注。

美国联储局对滙价因素在利率决策中扮演什么角色，态度向来暧昧，但美国就业市场持续改善，联储局却一再延迟加息，当中固然有通胀和工资压力温和等考虑，但决策者担心加息令美元强上加强，削弱美国企业竞争力兼从弱币国家输入通缩，与加息只闻楼梯响当有一定关系。

所谓美元强势，也要看兑哪种货币。随着欧罗、日圆因高息资产拆仓潮此起彼落而转强，美元兑主要货币近期明显回软。然而，先有商品价格一挫再挫，后有人民币贬值令亚洲货币跌势变本加厉，美元兑多种新兴货币过去两个月涨个不停，滙市已呈＂两极化＂发展。美国若如期在今年内加息（不一定是9月），而新兴货币兑美元出现新一轮跌浪，人民币不贬还是再贬？

冰封三尺非一日之寒，环球经济形势已变，货币、商品和股市乱象早有伏线。美股在市场大幅降低对九月加息预期下依然剧挫；中国暴力救市，效果形同泥牛入海，改以传统政策工具一试，股市便能起死回生吗？（完）

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