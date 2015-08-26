主要国家经济指标预测--8月27日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月26日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,003
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,011
8月27日(四)
0130 澳洲资本支出 第二季 -2.5% -4.4%
建筑类支出 -4.7% -6.5%
机械类支出 -1.0% -0.5%
0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.4% -0.5%
(较上年同期) -1.4% -1.4%
0600 英国Nationwide房价(较前月) 8月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.5%
0645 法国企业景气指数 8月 正101 正102
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -5.0%
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +4.9% +5.0%
民间贷款 +0.8% +0.6%
M3三个月移动平均年增长率 -- +5.1%
1230 美国企业获利 第二季 -- -7.9%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.2% +2.3%
最终销售 +2.9% +2.4%
消费者支出 -- +2.9%
GDP平减指数 +2.0% +2.0%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.2% +2.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月22日当周 27.4 27.7
四周均值(万人) -- 27.15
续请失业金人数(万人) 8月15日当周 225 225.4
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 +1.0% -1.8%
2301 英国GfK消费者信心指数 8月 正4 正4
2330 日本所有家庭支出(较前月) 7月 +2.2% -3.0%
(较上年同期) +1.3% -2.0%
2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -0.2% +0.1%
全国整体CPI -- +0.4%
东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -0.2% -0.1%
东京地区整体CPI -- +0.2%
2330 日本求才求职比 7月 1.19 1.19
失业率 3.4% 3.4%
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +1.1% +0.9%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
8月26日(三)
0130 澳洲建筑完工 第二季 +1.6% -1.5%
0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 7月 1.64 --
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 正24 正18
-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 113 --
建筑许可变动率 -15.5% --
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 412.7 --
再融资指数 1,629.3 --
1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +2.0% -0.4%
扣除运输 +0.6% +0.4%
扣除国防 +1.0% --
扣除飞机的非国防资本财 +2.2% +0.4%(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”