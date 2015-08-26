版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 07:44 BJT

****主要国家经济指标预测--8月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月26日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,003

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,011

8月27日(四)

0130 澳洲资本支出 第二季 -2.5% -4.4%

建筑类支出 -4.7% -6.5%

机械类支出 -1.0% -0.5%

0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.4% -0.5%

(较上年同期) -1.4% -1.4%

0600 英国Nationwide房价(较前月) 8月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.1% +3.5%

0645 法国企业景气指数 8月 正101 正102

0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -5.0%

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +4.9% +5.0%

民间贷款 +0.8% +0.6%

M3三个月移动平均年增长率 -- +5.1%

1230 美国企业获利 第二季 -- -7.9%

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.2% +2.3%

最终销售 +2.9% +2.4%

消费者支出 -- +2.9%

GDP平减指数 +2.0% +2.0%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.2% +2.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月22日当周 27.4 27.7

四周均值(万人) -- 27.15

续请失业金人数(万人) 8月15日当周 225 225.4

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 　 7月 +1.0% -1.8%

2301 英国GfK消费者信心指数 8月 正4 正4

2330 日本所有家庭支出(较前月) 7月 +2.2% -3.0%

(较上年同期) +1.3% -2.0%

2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -0.2% +0.1%

全国整体CPI -- +0.4%

东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -0.2% -0.1%

东京地区整体CPI -- +0.2%

2330 日本求才求职比 7月 1.19 1.19

失业率 3.4% 3.4%

2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +1.1% +0.9%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

8月26日(三)

0130 澳洲建筑完工 第二季 +1.6% -1.5%

0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 7月 1.64 --

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 正24 正18

-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 113 --

建筑许可变动率 -15.5% --

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 412.7 --

再融资指数 1,629.3 --

1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +2.0% -0.4%

扣除运输 +0.6% +0.4%

扣除国防 +1.0% --

扣除飞机的非国防资本财 +2.2% +0.4%(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐