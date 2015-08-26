期货日报：金价大周期下行趋势未变

以下内容节选自8月26日的《期货日报》：

受人民币大幅贬值以及7月美联储议息会议纪要偏鸽派言论的影响，对新兴市场资本外流和美联储加息时点延迟的担忧推升国际金价至1150美元/盎司上方。我们认为，新兴市场可能面临的危机以及美联储加息时点的不确定性加大，将继续推升短期金价，近期国际市场及黄金价格波动将会增加。但鉴于美联储仍在今年年内加息的通道中，金价大周期下行趋势并未改变。

新兴市场资本外流导致对流动性危机的担忧，避险情绪上扬将持续为短期金价提供反弹动力，预计在美联储加息前市场的波动将加大。然而，尽管9月加息的不确定性在增加，但美联储在今年年内开启加息进程仍然是大概率事件。因此，长期来看，金价依然处于下行通道中，建议投资者以短多长空思路为主。(完)

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