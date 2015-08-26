期货日报：金价大周期下行趋势未变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月26日的《期货日报》：
受人民币大幅贬值以及7月美联储议息会议纪要偏鸽派言论的影响，对新兴市场资本外流和美联储加息时点延迟的担忧推升国际金价至1150美元/盎司上方。我们认为，新兴市场可能面临的危机以及美联储加息时点的不确定性加大，将继续推升短期金价，近期国际市场及黄金价格波动将会增加。但鉴于美联储仍在今年年内加息的通道中，金价大周期下行趋势并未改变。
新兴市场资本外流导致对流动性危机的担忧，避险情绪上扬将持续为短期金价提供反弹动力，预计在美联储加息前市场的波动将加大。然而，尽管9月加息的不确定性在增加，但美联储在今年年内开启加息进程仍然是大概率事件。因此，长期来看，金价依然处于下行通道中，建议投资者以短多长空思路为主。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”