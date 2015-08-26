《汇市简讯》美元兑日圆回落，日经指数回吐盘初升幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 日经指数稍早上涨逾1%，但再次失去动能，目前仅小升0.34%
* 美元兑日圆在升至119.24日圆后回落，回到小时图一目均衡云区下方
* 小时图一目均衡云区在118.96-119.82，小时图转换线在119.19，一目均衡基准线在119.42
* 在亚洲盘初反弹高位在119.51日圆，昨日高位在120.40
* 一路至119.50有卖单，买单在约118.50附近
* 股市走势可能仍受关注，沪综指甫开盘。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”