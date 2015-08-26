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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 09:28 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆回落，日经指数回吐盘初升幅

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* 日经指数稍早上涨逾1%，但再次失去动能，目前仅小升0.34%

* 美元兑日圆在升至119.24日圆后回落，回到小时图一目均衡云区下方

* 小时图一目均衡云区在118.96-119.82，小时图转换线在119.19，一目均衡基准线在119.42

* 在亚洲盘初反弹高位在119.51日圆，昨日高位在120.40

* 一路至119.50有卖单，买单在约118.50附近

* 股市走势可能仍受关注，沪综指甫开盘。(完) 　　

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