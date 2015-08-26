港报社评：干预只会扭曲市场，事实证明代价巨大--明报8月26日

内地股市持续波动，上海A股继前日下挫8.49%之后，昨日再跌7.6%，已经穿破3000点关口。股市暴挫，不少人蒙受损失，财富效应减弱，对实体经济带来什么影响，尚待观察。在股市大调整声中，过去两日仍有一些情况值得欣慰，就是中央一改被形容为＂暴力救市＂的取态，不再使出什么招数托市，而是由市场按交易机制自行调节。若中央维持这种心态应对金融市场，行于所当行，止于所当止，市场不被人为扭曲，则内地金融市场才有望健康稳定成长。

今次环球股灾，大多海内外论者都认为与人民币突然贬值和中国经济增长放缓有关，投资者好像忽然之间惊醒，第二大经济体和多年来全球经济增长贡献逾半的中国经济，可能出大事；大宗商品价格，东南亚和欧美市场都反映这个中国因素，前日大跌。这个说法有偏失。数年来，举世货币大多贬值，日圆与欧元兑美元分别下跌超过五成和四成，唯独人民币汇率基本不动，内地出口因为竞争力下跌而萎缩；人民币贬值放在这个层面检视，连美国也没有非议。

至于中国经济增长放缓，能否＂保七＂，已经成为举国悬念。不过，即使按国际货币基金组织（IMF）的最新估计，今年中国经济增长只有6.8%，与保七仅差0.2个百分点，放在全球经济体去检视，这个增长率仍然十分不俗。因此，若说人民币贬值和中国经济差而决定了环球股市走势，看来未能全面解释现况。近日，《华尔街日报》有文章分析今次环球股灾原因，认为＂引发当前困境的潜在根源是，在美联储及全球其他央行推行宽松政策、推动股市及债市上涨时，他们未能刺激经济强劲增长。这使得投资者处在一个充满不确定性的位置，在低利率的背景下迎来新的威胁因素＂。

这个说法，为近期市场动荡折射出来的现象，重新校准焦点﹕过去几年各国狂印银纸，利率超低，而美国息口即将回升，才是投资者最关注的发展，只要稍有风吹草动，就会在投资抉择反映出来。或许可以说，近期人民币异动和内地股市惨烈下跌，只是不经意地为即将到来的、由美国利率主导的财富大转移揭开序幕而已。对于投资者而言，近期市场动荡传递了一个信息，就是金融盛宴即将散席，大家要好自为之。

从这个角度审视内地近日股市大跌，或许有一些启示。内地股市周一大跌之后，投资者、特别是内地股民都憧憬中央会推出救市或托市举措，但是等了一夜和昨天日间都没有动静，上海A股再跌逾7%，市场人士至此警觉中央不再直接干预股市了，内地官方传媒更有文章指出，＂随着国家队救市战役告一段落，市场下一阶段将通过自身的交易机制去向下探寻新的平衡点＂。中央今次的应对，确实与过去不同。

7月的内地股灾，中证监等机构每日晚上都公布翌日实施一些新招数，以稳定持续下跌的股市，招数可谓千奇百怪，包括不准沽空、对付融资融券、动员券商在一定资金数额和明言维持上证指数在某个水平的情况下托市、规定公司大股东回购股份等。这些行政措施与股市规律有根本扞格，遂出现救市使人愈救愈惊的效果，制造了人为恐慌，终而向世人展示一出自编自导自演的救市闹剧。事实证明，以＂维稳＂心态处理股市，长官意志压倒一切，只会愈搞愈乱，因为股市不吃这一套，暴力推行只会自暴其短，并要付出巨大代价。

过去两日中央按兵不动，任由股市自行调整，是明智之举。事实上，股市动荡蔓延全球，内地市场虽云半封闭，但是透过有限度的开放渠道，对于国际大鳄来说，若要狙击，仍然可以找到操作空间；目前情况，已非关起门来就可理顺，而是要面对外部世界的大风大浪。上次救市，券商＂领命＂出击扫货，公司大股东被勒令回购股份，内银向这些救市尖兵借出估计近1万亿元人民币，而股市继续拾级而下，这笔巨款可能已经＂冻过水＂，呆坏帐终会在内银的业绩反映出来。

暴力救市一役，说明救市成本惊人，内地虽云有约3.7万亿美元外汇储备，一般相信若蛮干下去，仍然可以稳住市场，但是要花费多少？按暴力救市的外行做法，救市资金会转到什么人的口袋？后果不敢想像。股市只是整体经济的一部分，不能说不重要，但是若为了救市而不惜消耗大量储备，绝不值得，因为民脂民膏本来就不应该用来托市。

人民银行昨晚宣布降准降息，利用利率和货币工具应对经济以至提振股市，是正常招数，走对了路。政府对金融市场，只须做好基本建设，制定制度，发挥有效监察，建立起投资者的信心，其他的就交由市场按客观规律运行，则这样的市场才可大可久和可持续；直接干预会扭曲市场，要付出巨大代价，今次内地股市接连大动荡、大跌市，已经充分说明这一点。期望中央彻底退出干预市场，只在预见发生系统性风险，例如冲击银行体系时，才插手处理，否则就由市场自行运转。（完）

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