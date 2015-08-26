期货日报：铜价重心仍有下滑风险，精铜市场供应扩张尚未完结

以下内容节选自8月26日的《期货日报》：

在当前全球大宗商品的弱势格局下，影响当前铜价走势的利空因素还在，铜价仍有继续下行的空间。

国内外市场对精铜需求呈现持续萎缩之势，特别是中国经济增速放缓，将给精铜需求带来很大的压力，但是精铜市场供应扩张尚未完结，并且有愈演愈烈之势，向供过于求的方向越走越远。

根据国家统计局公布的数据，7月国内精铜产量为66.3万吨，尽管较6月环比回落4.55%，但是同比增长4.74%，累计同比增长6.56%。在去年国内冶炼厂大幅扩产将近100万吨的背景下，产能瓶颈得到极大地缓解，并在12月创下82.3万吨的历史最高纪录，而2015年或许还将续创新高。(完)

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