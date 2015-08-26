港报社评：人行及时＂双降＂，力撑实体经济--文汇报8月26日

昨日，人民银行宣布同时下调金融机构存贷款基准利率和降低存款准备金率。人行此次＂双降＂不仅对萎靡不振的股市打下＂强心针＂，更因应内地经济下行压力增大的实际情况，进一步降低社会融资成本，将资金引向实体经济，刺激企业投资和居民消费，为成功实现＂稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险＂的目的，创造良好的货币金融环境。

近期内地股市跌势不止，沪指连续两日跌逾7%，失守3000点关口，全球股市同样哀鸿遍野。人行在此时出＂双降＂重拳，下调存贷款基准利率0.25个百分点，并全面下调存款准备金率0.5个百分点，是人行两个月来第二次＂双降＂，且力度更大。市场预计＂双降＂将向市场释放约7000亿元人民币，明显有助增加市场流动性。受消息刺激，昨日港股夜市期指一度急升超过1500点，恒指期指重上22000点水平；亚太市场也有反弹，新加坡A50股指期货造好，美股在开市早段升逾2%至3%，反映全球资本市场对＂双降＂反应正面。

此轮内地股市下滑，最根本原因还是实体经济下行压力大，企业业绩难以支撑市场信心。根据财新传媒与Markit集团8月21日联合公布的中国PMI（制造业采购经理人指数）显示，8月份中国的PMI为47.1%，跌至2009年3月份以来最低，中国的PPI（工业生产者出厂价格）亦连续超过40个月负增长，内地＂工业通缩＂形势严峻。另外，从7月份投资、消费、进出口等指标来看，内地经济均未能延续5月份、6月份企稳的形势，再加上美国加息预期升温，资金外流日益明显，稳增长的压力不断增大。人行宣布＂双降＂，维持货币市场的宽松环境，不单单是为了应对近期资本市场的非理性大幅波动，更重要的是，通过灵活运用货币政策工具，降低企业融资成本，稳定经济，从根本上稳定股市、楼市，防止资产价格大幅波动，避免触发经济危机。

值得注意的是，除了＂双降＂，人行还额外降低县域农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行以及金融租赁公司、汽车金融公司的存款准备金率。内地中小企融资贵、融资难始终未改变，人行有针对性的定向＂降准＂，正是为了引导金融机构进一步加大对＂三农＂、小微企业的支持力度，帮助小微企业渡过难关，同时鼓励消费，加快经济结构转型。

此次＂双降＂也寓改革于调控，结合降息进一步推进利率市场化改革，放开一年期以上定期存款利率浮动上限的同时，继续保留一年期以内定期存款及活期存款利率浮动上限不变，标志着中国利率市场化改革又向前迈出重要一步。＂先长期、后短期＂稳步有序推进利率市场化改革，符合金融市场规律和国际惯例，有利于提高金融机构的自主定价能力，为最终全面实现利率市场化奠定更坚实基础。（完）

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