芝加哥期市：中国经济疑虑推动大豆期货下跌，无视于中国刺激措施

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月小麦 上涨0.45%至每蒲式耳5.01-3/4美元，上日收低1.7%。
在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。
阿根廷农户周一起停止作物销售五天以表示抗议，盼藉此在本国选举年时推动政策改变。
----------------------------------0112GMT---------------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 501.75 2.25 +0.45% -1.23% 512.83 42
CBOT玉米 378.50 1.50 +0.40% -0.53% 389.47 43
CBOT大豆 874.75 -3.00 -0.34% +0.09% 942.32 31
CBOT稻米 $11.63 $0.00 +0.00% -0.47% $11.70 36
美国原油 $39.17 -$0.14 -0.36% +2.43% $45.07 29
汇率
欧元/美元 $1.153 $0.002 +0.14% -0.76%
美元/澳元 0.712 -0.001 -0.10% -0.48%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李婷仪 审校 龚芳/白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。