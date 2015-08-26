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货币新闻 | 2015年 8月 26日 星期三 09:37 BJT

芝加哥期市：中国经济疑虑推动大豆期货下跌，无视于中国刺激措施

12月小麦 上涨0.45%至每蒲式耳5.01-3/4美元，上日收低1.7%。

在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。

阿根廷农户周一起停止作物销售五天以表示抗议，盼藉此在本国选举年时推动政策改变。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 501.75 2.25 +0.45% -1.23% 512.83 42

CBOT玉米 378.50 1.50 +0.40% -0.53% 389.47 43

CBOT大豆 874.75 -3.00 -0.34% +0.09% 942.32 31

CBOT稻米 $11.63 $0.00 +0.00% -0.47% $11.70 36

美国原油 $39.17 -$0.14 -0.36% +2.43% $45.07 29

汇率

欧元/美元 $1.153 $0.002 +0.14% -0.76%

美元/澳元 0.712 -0.001 -0.10% -0.48%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李婷仪 审校 龚芳/白云)

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