港报社评：双响炮稳市，还须中美协调--星岛日报8月26日

人民银行宣布减息兼调低银行存款准备金率，向市场＂大开水喉＂，欧美股市应声上扬，全球聚焦于过去两天蒸发了一成半市值的内地股市，今天能否回稳甚或＂报复式＂反弹，为这一轮震动全球市场的股灾，暂时稳住局面。 美国股市前日开市时暴挫逾千点，据传由政府财金巨头组成的＂跌市救火队＂发功后，已止跌回稳。内地股市昨日却继续急跌百分之七点六，上海证券综合指数失守三千大关，港股在＂冰火两重天＂夹击下大上大落，恒生指数全日波幅逾千点后，收市升一百五十三点。 内地股市已经跌到上月中旬中央＂暴力救市＂前的水平，至昨日仍未现止跌之势，央行在收市后宣布今日即行减息，九月六日开始降准，为经济方面保增长，金融方面稳市场。 央行降准通常不会提前这么多日子公布，但是近来股市下跌的其中一个原因，是央行未如市场预期般降准，如果今次央行只宣布减息而不提降准，市场难免又再出现种种揣测，现在减息降准一并公布，消除市场悬念，务求消息发挥最大威力。 市场原先估计央行降准机会比减息大，原因是顾虑到减息可能削弱人民币的吸引力，加大贬值压力。且看香港，由于最近不少人把人民币存款转回港元或美金，人民币资金池有缩小之虞，部分银行反而要加息来吸引人民币存款。由于内地人民币息口比香港高，一加一减，将缩窄人民币在岸和离岸市场的息口差距。 今次减息安排，是让人民币利率进一步贴近市场，央行宣布一年期定期存款基准息率下调四分一厘，同时却开放了一年期以上的存款息率，让其自由浮动，在利率市场化改革中继续走前一步。 央行不惜冒人民币进一步贬值的风险减息，显示其优先考虑是保经济增长，以及避免通缩，贬值甚至有助达到这些主要目标。至于贬值会不会形成新的不稳定因素，央行需要继续踩钢綫，以及设法管理好市场预期，避免出现恐慌反应。 过去几次金融危机，各地政府为免股市崩盘瓦解金融系统，产生严重的资金链断裂，恶性循环，打击实体经济，在市场泡沫爆破时，都千方百计确保经济不致受重创。内地作为今次全球跌市的震央，亦要做好这方面的风险管理。 不过，这阵子金融市场变化的基本因素，却不是单靠内地央行之力可以改变。美国经济向好，酝酿加息期近，资金由新兴市场撤走，改投美国市场，暴露新兴市场脆弱环节，多国央行纷纷透过贬值等政策来挽救自身经济，累积成这几天的环球金融市场波动。要避免新一轮经济崩盘令全球遭殃，需要中美两大经济体，以及其他经济体系，加强默契与政策协调。（完）