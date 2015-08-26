金属期市：伦铜恢复跌势，因需求担忧挥之不去

上海期交所主力10月期铜 上涨1.7%至每吨39,200元人民币，脱离39,600元的高位。

美国8月消费者信心触及七个月高位，7月独栋新屋销售反弹，暗示经济基本面仍可让美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年升息。

不过全球最大的对冲基金公司Bridgewater Associates的创始人Ray Dalio表示，该公司认为美联储下一个大动作将是放松美国货币政策，而非收紧。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 称，该公司旗下印尼大型矿山的出口量在过去一个月急剧萎缩，因其要面对有关买家支付方式的新规。(完)

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