金属期市：伦铜恢复跌势，因需求担忧挥之不去

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期交所主力10月期铜 上涨1.7%至每吨39,200元人民币，脱离39,600元的高位。
美国8月消费者信心触及七个月高位，7月独栋新屋销售反弹，暗示经济基本面仍可让美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年升息。
不过全球最大的对冲基金公司Bridgewater Associates的创始人Ray Dalio表示，该公司认为美联储下一个大动作将是放松美国货币政策，而非收紧。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 称，该公司旗下印尼大型矿山的出口量在过去一个月急剧萎缩，因其要面对有关买家支付方式的新规。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”