宝城期货：短期内大连豆粕价格下跌空间或有限，不宜过分看空

近期，全球金融市场均被恐慌情绪笼罩，但基本面多空交织，豆粕期货却表现出抗跌性。当前美国大豆产量、中国饲料需求及汇率波动等因素是豆粕市场关注的焦点。若爆发系统性风险，豆粕期货也难以独善其身。不过，与原油和工业品市场相比，豆粕市场的供需格局相对平衡，可能不是做空的首选。