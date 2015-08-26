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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 09:28 BJT

宝城期货：短期内大连豆粕价格下跌空间或有限，不宜过分看空

以下内容节选自8月26日的《期货日报》：

近期，全球金融市场均被恐慌情绪笼罩，但基本面多空交织，豆粕期货却表现出抗跌性。当前美国大豆产量、中国饲料需求及汇率波动等因素是豆粕市场关注的焦点。若爆发系统性风险，豆粕期货也难以独善其身。不过，与原油和工业品市场相比，豆粕市场的供需格局相对平衡，可能不是做空的首选。

　　全球大豆库存处于创纪录高位，豆粕市场供应面总体宽松。不过，当前豆粕期货接近2008年低点的价格已经反映了上述基本面，在新年度美国大豆产量存在不确定性、中国豆粕需求有望恢复以及人民币贬值的情况下，短期内连豆粕价格下跌空间或有限。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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