台湾货币市场：隔拆利率全面走低，附买回利率调低短票下杀至0.47%

* 央行将隔拆代收短率维持在0.32% * 拆款利率全面调降至0.32% * 短票利率大降3个基点，下杀至0.47% * 债券RP利率下调，极短天明起跟进调低 记者 罗两莎 路透台北8月26日 - 台湾银行间短率周三全面走低；交易员表示，随央行周二起调降隔 拆利率至0.32%，昨天来不及调降者，今天全面调降至该水准；同时，债券附买回及短票利 率亦分别下调两到三个基点，短票利率即自0.50%直接下杀至0.47%。 惟三位大型银行交易员指出，受到经济不景气影响，银行放款成长趋缓，近来市场资金 更趋宽松，拆款需求不强，今天以到期续借居多，利率则比照央行隔拆利率。 〞今天都是到期续借的，完全找不到新客户，利率就是乖乖跟着央行，往下喊到0.32% 。〞一位大型商银交易员说。 一中型公股银行交易表示，昨天在央行宣布调低隔拆利率前即敲好拆入利率及金额，事 后发现利率大降五个基点但已经来不及，不过，今天利率已降下来了。 台湾央行自周二起委托银行代收隔夜资金利率进一步下调，将隔拆利率自0.370%调降至0 .32%，今天维持在此一水准。 本地时间12:02 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.498 32.879 台湾加权股价指数<.TWI 7,716.57 7,675.64 I> 隔夜银行间拆款加权平 0.319% 0.328% 均利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.380% 0.280-0.385% --一周拆款利率区间 0.325-0.420% 0.320-0.430% --两周拆款利率区间 0.370-0.430% 0.320-0.450% **短票利率降3基点至0.47%** 短票方面，票券商交易员说，今天利率降至0.47%，主要是央行调降隔拆利率至0.32%， 惟随央行周五将发行的14天期定存单利率再走低，自0.47%调降至0.40%，料下月短票利率可 望往0.45%靠拢。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.47%，较上日的0.50%下降3个基 点。 〞今天看到央行又把14天期定存单利率往下拉到0.40%，下个月短票利率应该可以降到0 .45%。〞一位大型票券公司交易员说。 前述交易员解释，随央行调降隔拆利率至0.32%，过去对利率比较坚持的某大金融机构 ，今天却主动把短票利率自0.50%往下调至0.47%；因此，今天大都成交在该水准。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 503%，前日在0.500%；上日成交量58.60亿台币，前日42.53亿台币。 台湾央行周三到金额为1,487.8亿台币；存单发行金额待稍晚公布。 本周央行存单到期总额为1兆253.8亿台币，本周余日存单到期金额分别为：周四1,891. 5亿台币；周五816.5亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为362亿台币，累积超额准备为4,759亿 台币、加计前期1%的超额准备5,778亿台币。 **RP利率走低** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，由于央行把周五要发行的14天期定存单 利率自0.47%降至0.40%，一口气大降7个基点，今天顺势而为把利率往下调约3个基点。 〞央行帮了我一把，14天期定存单利率一次掉这么多，我就顺势把利率往下带了。〞一 位大型证券商交易员说。 另一证券公司交易员指出，在央行引导短率走低之下， 最近利率下滑速度较快，但客 户接受度不一，因而采利率采缓调方式，让客户适应利率在走低的情况。 一大型票券公司交易员表示，这波公债和公司债附买回极短天期利率均未下调降，惟随 央行调降14天期定存单利率将至0.40%，明天将把极短天期利率往下调。 〞央行都动了，我们当然要跟着动，我们拿央行做挡箭牌，客户要怪就去怪彭淮南(央 行总裁)。〞一票券公司交易员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.50%，上日为0.48-0.50%，低位 较上日下滑；10天期以上公司债RP主要成交在0.58-0.60%，上日主要成交在0.60%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率维持在0.42%，大区间在0.4 2-0.44%，上日区间为0.44-0.45%。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.47-0.48%，高位较上日 区间0.47%-0.50%为低；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同， 有所差异。(完) (审校 黄凯)