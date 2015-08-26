版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 09:33 BJT

宝城期货：人工割胶面临替换，沪胶成本线下移

以下内容节选自8月26日的《期货日报》：

伴随着全球新一轮股市暴跌，中国商品期市也深受“迫害”，出现多品种大面积跌停景象。虽然周二沪胶主力1601合约跌势趋缓，但期价创下2009年以来的新低，最低下探至11150元/吨。笔者认为，胶价接连重挫的背后原因固然有经济数据偏差以及下游需求疲软，但成本因素弱化也起到了“压垮骆驼的最后一根稻草”的作用。

　　价格低廉的全自动割胶机研制成功并全面推广后，人工割胶模式将被替代，割胶成本将大幅下降，从而削减胶价抗跌力量。在宏观经济偏弱以及下游终端消费低迷的环境下，供应端压力有增无减，而成本端支撑弱化，胶价失守万元关口没有太大悬念。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐