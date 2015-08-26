宝城期货：人工割胶面临替换，沪胶成本线下移

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月26日的《期货日报》：
伴随着全球新一轮股市暴跌，中国商品期市也深受“迫害”，出现多品种大面积跌停景象。虽然周二沪胶主力1601合约跌势趋缓，但期价创下2009年以来的新低，最低下探至11150元/吨。笔者认为，胶价接连重挫的背后原因固然有经济数据偏差以及下游需求疲软，但成本因素弱化也起到了“压垮骆驼的最后一根稻草”的作用。
价格低廉的全自动割胶机研制成功并全面推广后，人工割胶模式将被替代，割胶成本将大幅下降，从而削减胶价抗跌力量。在宏观经济偏弱以及下游终端消费低迷的环境下，供应端压力有增无减，而成本端支撑弱化，胶价失守万元关口没有太大悬念。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”