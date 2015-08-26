宝城期货：人工割胶面临替换，沪胶成本线下移

伴随着全球新一轮股市暴跌，中国商品期市也深受“迫害”，出现多品种大面积跌停景象。虽然周二沪胶主力1601合约跌势趋缓，但期价创下2009年以来的新低，最低下探至11150元/吨。笔者认为，胶价接连重挫的背后原因固然有经济数据偏差以及下游需求疲软，但成本因素弱化也起到了“压垮骆驼的最后一根稻草”的作用。