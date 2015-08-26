徽商期货：多重利空压制，短期内玉米价格弱势料难改

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月26日的《期货日报》：
当前，玉米现货市场稳中趋弱，国内生猪饲养行业未发生实质性改善，终端消费依旧不佳；玉米深加工企业因下游产品库存高企，销售压力较大，预计短期内玉米弱势难改。
截至8月14日，山东地区用粮企业收购玉米价格在2160—2320元/吨，较前一周跌30—180元/吨；辽宁锦州港口玉米主流收购价在2300元/吨，较前一周跌20元/吨，且鲅鱼圈玉米平舱价格在2350—2380元/吨，较前一周跌20元/吨；大连港玉米平舱价为2350元/吨。市场传言，今年临储价格将比去年有所下调，更接近市场价格。玉米现货价格走弱，拖累期货价格，以玉米1601合约为例，其依然处于下行通道。
价格走低，现货市场持粮主体出货意愿却较为强烈，部分地区轮换粮陆续出库，而且湖北、山东等地春玉米也进入集中上市期，玉米供应趋于宽松。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”