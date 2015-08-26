版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 09:35 BJT

徽商期货：多重利空压制，短期内玉米价格弱势料难改

以下内容节选自8月26日的《期货日报》：

当前，玉米现货市场稳中趋弱，国内生猪饲养行业未发生实质性改善，终端消费依旧不佳；玉米深加工企业因下游产品库存高企，销售压力较大，预计短期内玉米弱势难改。

截至8月14日，山东地区用粮企业收购玉米价格在2160—2320元/吨，较前一周跌30—180元/吨；辽宁锦州港口玉米主流收购价在2300元/吨，较前一周跌20元/吨，且鲅鱼圈玉米平舱价格在2350—2380元/吨，较前一周跌20元/吨；大连港玉米平舱价为2350元/吨。市场传言，今年临储价格将比去年有所下调，更接近市场价格。玉米现货价格走弱，拖累期货价格，以玉米1601合约为例，其依然处于下行通道。

　　价格走低，现货市场持粮主体出货意愿却较为强烈，部分地区轮换粮陆续出库，而且湖北、山东等地春玉米也进入集中上市期，玉米供应趋于宽松。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐