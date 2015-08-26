徽商期货：多重利空压制，短期内玉米价格弱势料难改

截至8月14日，山东地区用粮企业收购玉米价格在2160—2320元/吨，较前一周跌30—180元/吨；辽宁锦州港口玉米主流收购价在2300元/吨，较前一周跌20元/吨，且鲅鱼圈玉米平舱价格在2350—2380元/吨，较前一周跌20元/吨；大连港玉米平舱价为2350元/吨。市场传言，今年临储价格将比去年有所下调，更接近市场价格。玉米现货价格走弱，拖累期货价格，以玉米1601合约为例，其依然处于下行通道。