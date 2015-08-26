瑞达期货：大连棕榈油期货加速探底，4,000元关口存在心理支撑

以下内容节选自8月26日的《期货日报》：

棕榈油1601合约收出“六连阴”，近两个交易日加速下行。周二，成交量再次急剧放大，创下合约新高，而期货价格在4100元/吨附近受到买盘支撑。周二持仓量持续减少，前期空头有获利了结倾向，这可能使期货价格短期受到支撑。另外，4000元/吨是一个大整数关口，心理预期支撑作用也比较大。

近期KDJ指标里的J值有上拐迹象，和期货价格创新低形成背离，若未来两个交易日KDJ指标向上交叉，则期货价格将形成短期底部。

操作上，轻仓交易，在4050—4150元/吨买多，以4000元/吨为止损，目标设在4400元/吨。(完)

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