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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 10:01 BJT

台湾股市：台积电和联发科等蓝筹股领跌，未理会中国放松政策

路透台北8月26日 - 台股周三早盘下跌，因为尽管中国央行周二采取激进的放松举措，但美国股市上攻后失守涨幅，导致此间市场人气依然脆弱。台积电 等蓝筹股领跌大盘。

截至0140GMT，加权股价指数 跌0.8%至7,613.24点，电子类指数 跌0.5%，金融保险类指数 跌0.6%。

周二该指数收盘上涨3.6%，之前台湾政府称，某大型基金将随时准备出手救市。

全球最大晶片代工企业台积电 跌1.6%。台湾最大晶片设计公司联发科 下跌2%。(完)

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