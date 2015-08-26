台湾股市：台积电和联发科等蓝筹股领跌，未理会中国放松政策

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月26日 - 台股周三早盘下跌，因为尽管中国央行周二采取激进的放松举措，但美国股市上攻后失守涨幅，导致此间市场人气依然脆弱。台积电 等蓝筹股领跌大盘。
截至0140GMT，加权股价指数 跌0.8%至7,613.24点，电子类指数 跌0.5%，金融保险类指数 跌0.6%。
周二该指数收盘上涨3.6%，之前台湾政府称，某大型基金将随时准备出手救市。
全球最大晶片代工企业台积电 跌1.6%。台湾最大晶片设计公司联发科 下跌2%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”