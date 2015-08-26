全球投资：瑞信亚太区主管称，近期大跌后亚洲投资者正伺机重新入市

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透苏黎世8月25日 - 瑞士信贷 私人银行亚太区主管Francesco de Ferrari周二表示，近期全球市场大跌后，亚洲投资者正伺机将资金重新投入到金融市场。
因对中国引领的全球经济放缓忧虑加剧，全球市场上周及本周一大跌。
De Ferrari称，亚洲经济体的状态好于市场所反应出来的情况，客户正在等待逢低买入。
“至少上周当我在亚洲时，如果我看看客户的反应，许多客户确实正在等待入市机会，...许多客户把这看作是买入良机，”de Ferrari在苏黎世一会议上说。
他称，只要放缓不是久拖不决，其对瑞信自身业务的影响将有限。
“只要放缓不是持续下去，市场修正本身对我们的业务并不是明显负面，”他称，“如果继续放缓，那么就开始影响实质经济，肯定将产生影响，不仅是我们的业务，也会影响客户的业务。”(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”