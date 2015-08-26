更新版 1-中国股市：沪综指开盘小涨后震荡，降息降准利好难安抚惊弓之鸟

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(（新增分析师评论）)
路透上海8月26日 - 降息及降准利好提振中国股市周三早盘开盘上涨0.5%，结束连续两天大跌走势。但投资者的恐惧和谨慎心理很难马上扭转，趁反弹就抛股的投资者不在少数，因此早盘初段大盘走势犹豫，在平盘上下震荡。
开盘32分钟，沪综指 报2,983.070点，涨18.102点或0.61%，沪综指开盘上涨0.53%，不过很快即下跌至多2.31%至2,896.515点，创下八个半月盘中新低。
期指方面走势亦较为反复，沪深300期指9月主力合约 涨0.35%，开盘涨0.75%。
“大家都非常谨慎，跌怕了，不敢进去了。”东北证券分析师沈正阳指出，股市周期与情绪周期并不会同步，政策出利好不一定能马上扭转市场情绪。
不过他认为，目前股指已接近阶段性底部，未来下跌空间应比上涨空间小。
中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，自周三起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。 （完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”