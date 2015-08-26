更新版 1-中国股市：沪综指开盘小涨后震荡，降息降准利好难安抚惊弓之鸟

(（新增分析师评论）)

路透上海8月26日 - 降息及降准利好提振中国股市周三早盘开盘上涨0.5%，结束连续两天大跌走势。但投资者的恐惧和谨慎心理很难马上扭转，趁反弹就抛股的投资者不在少数，因此早盘初段大盘走势犹豫，在平盘上下震荡。

开盘32分钟，沪综指 报2,983.070点，涨18.102点或0.61%，沪综指开盘上涨0.53%，不过很快即下跌至多2.31%至2,896.515点，创下八个半月盘中新低。

期指方面走势亦较为反复，沪深300期指9月主力合约 涨0.35%，开盘涨0.75%。

“大家都非常谨慎，跌怕了，不敢进去了。”东北证券分析师沈正阳指出，股市周期与情绪周期并不会同步，政策出利好不一定能马上扭转市场情绪。

不过他认为，目前股指已接近阶段性底部，未来下跌空间应比上涨空间小。