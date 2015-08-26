《路透晚报》--8月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国央行再出双降，稳经济增长和资产价格并行不悖

在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

--中国经济：运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础--总理

中国国务院总理李克强表示，中国经济运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平。

--中国央行：今日开展1,400亿元SLO投放流动性，六天期利率2.3%

中国央行周三表示，今日以利率招标方式开展了1,400亿元短期流动性调节工具（SLO）投放流动性，六天期加权平均中标利率为2.3%。

--《热点透视》中国降息不合天时，反而发出危险信号

中国已显露出紧张和不安的迹象。股市暴跌两天，当局给人以放弃托市努力的印象；而现在，央行却又降息了。于是，这个本是很合理的决定反而发出了危险的信号。

--路透调查：中国今年住宅均价预计涨2%，销售回暖之势有望延续

路透调查显示，偏宽松的货币政策环境以及楼市信贷税收优惠，将助推中国房地产市场下半年延续回暖之势，今年全年房价将温和上升，一线和部分人口净流入明显的二线城市房价上涨压力较大。

--中国数据：8月主要指标数据因调休放假均顺延一天发布--国家统计局

中国9月3日全国放假一天以纪念抗战胜利70周年。国家统计局周三称，受9月3-5日调休放假影响，主要指标数据生产时间顺延，其中8月居民消费价格指数（CPI）、工业生产者价格指数（PPI）由原定的9月9日北京时间9:30顺延一天，即9月10日9:30对外发布。

--中国经济：地下管廊每年8,000公里并非过于乐观，二三线城市热情高--专家

稳投资依然是中国经济稳增长的重要抓手，而投入严重不足的地下综合管廊正是政府大力推进的方向。上海市政院副总工程师王恒栋表示，地下管廊每年8,000公里的规划并非过于乐观，二三线城市积极性很高，大规模建设至少能持续到2020年。

【金融】

--全球金融：中国上半年海外房地产投资66亿美元，在亚洲居首--世邦魏理仕

据国际物业顾问--世邦魏理仕最新报告，上半年亚洲房地产对外投资总额达190亿美元，中国保持其亚洲资本输出最多的领先地位，前六个月在全球房地产投入66亿美元；其次是新加坡的44亿美元和香港的22亿美元。

【固定收益】

--中国债市：一年贷款基础利率LPR跌25bp至4.55%，此前央行宣布降息降准

在中国央行周二晚宣布降息并降准后，全国银行间同业拆借中心最新数据显示，一年期贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价周三下跌25个基点(bp)至4.55%，与降息幅度一致。

--中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求

在中国央行宣布降息及降准后，业内人士周三透露，公开市场一级交易商今日申报内容未有变化。仍可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

--中国货币市场：回购利率大跌但资金实质缓解暂有限，央行双降助稳心态

中国银行间市场周三早盘主要回购利率下行明显，其中隔夜跌近15bp（基点），七天跌超20基点。交易人士表示，央行双降助稳流动性预期，早间开盘价亦引导回购利率大幅走低，但因降准资金尚未到位，机构资金拆借难度暂时缓解有限。

--中国债市动态：降准降息后现券反响平淡，流动性预期改善令IRS下行

中国央行宣布降息降准后，周三早盘银行间债市反响略显平淡，盘初长端收益率略有下行，随后即反弹至昨日收盘位置；一级市场方面，早间三年期续发国债收益率高于市场预期。不过受转好的流动性预期支撑，利率互换(IRS)陡峭化下行，1年期降约7-8个bp(基点)。

--新债招标：中国三年续发国债收益率2.8625%，略高于预测均值--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午续招标发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标收益率2.8625%，略高于此前2.85%的市场预测均值。昨晚中国刚宣布下调存贷款基准利率和存款准备金率。

--新债招标：农发行一年增发债利率2.7461%，七年3.8279%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息债，一年和七年增发债中标收益率分别为2.7461%和3.8279%，五年新发债中标利率3.58%；对应投标倍数依次为1.89倍、3.85倍和2.94倍。

--中国债市：财政部周五将进行600亿元国库现金定存招标，期限三个月

中国人民银行网站周二晚间公告，财政部和央行将于周五(28日)进行今年第八期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量600亿元人民币，期限三个月(91天)。

【外汇】

--中国汇市：双降后人民币早盘随中间价下跌，总理喊话淡化贬值预期

人民币兑美元即期周三早盘续跌至近两周新低，盘中逼近6.43元关口；中间价则两连跌刷新四年低点。交易员表示，央行降准降息稳定经济，总理亦向市场喊话，连番动作着力淡化人民币贬值预期，只是当前离岸贬值预期仍较在岸强烈，需要一段时间来消化。

--人民币衍生品：降准靴子落地美元掉期曲线下移，客盘需求成掉期涨跌风向标

中国境内美元/人民币掉期曲线周三明显回落，因资金面继续宽松且汇率贬值预期有所淡化。交易员称，中国央行周二晚间宣布降准降息，宽松政策落地，同时总理喊话着力稳定预期，亦助力稳定市场信心，只是仍需观察客盘远期购汇需求变化，以判断人民币贬值预期是否有效缓解。

【证券/行业】

--《综述》中国降息降准未改A股疲势，观望气氛罩顶短期仍将震荡寻底 -

在中国周二晚间宣布降息及降准后，A股周三仍难扭转连续下跌趋势，盘中大幅震荡，沪综指收盘仍挫1.3%续创八个半月新低，其走势堪比一出剧情波折的大片。分析师指出，自6月中旬以来，抢反弹策略已被数次证伪，而且中国经济基本面及海外股市仍不稳定，A股市场短期很难迅速走强。

--中国证券：中金所周三起逐步提高期货保证金最高至20%，抑制市场过度投机

中国金融期货交易所上周二晚间发布系列股指期货管控措施，决定自周三（26日）结算时起，逐步提高沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金，最终至20%。

--中国证券：中信证券数人等被公安机关要求协查，四券商被证监会立案调查

新华社周二晚报导称，从有关部门获悉，中信证券徐某等８人涉嫌违法从事证券交易活动，《财经》杂志社王某伙同他人涉嫌编造并制造传播证券、期货交易虚假信息，中国证监会工作人员刘某及离职人员欧阳某涉嫌内幕交易、伪造公文印章，上述人员已被公安机关要求协助调查。

--中港股业绩：招行称不良蔓延但仍可控，股市动荡对理财业务影响不大

中国股份制银行--招商银行上半年不良贷款率上升至1.50%，该行高层表示，不良仍呈蔓延势头但整体可控，而目前资本市场大幅震荡对招行理财业务影响不大，下半年在资管产品设计时将增加结构化幅度并加大杠杆率。

--中国证券：沪深证交所两融余额周二再度骤降，减855.1亿元，至约1.16万亿元

自6月中旬起中国股市展开深度调整，虽然监管层出手救市曾令大盘一度反弹，但近期股指又出现新一波下跌。周二大盘暴跌7.63%，当日沪深证交所融资融券余额六连跌，降幅扩大至855.1亿元人民币，两融余额至约1.16万亿元。

--欧洲个股：必和必拓预计未来数年中国经济成长率将“逐步降低”

必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)周二表示，中国经济增长将自2015年7%的预估成长率逐步放缓，从而抑制对一些大宗商品的需求，因中国完成主要建设项目的投资。

--企业并购：中银香港出售南洋商业银行底价88亿美元，越秀集团未入标--消息

知情人士对路透称，广州越秀集团于周二期限前没有入标竞投香港南洋商业银行，碍于88亿美元标售底价及近期股价下挫。

--港股业绩：中海油上半年净利同比下降56%，惟好于市场预期

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周三公布，今年上半年净利同比下降56%，但好于市场预期。

--中国证券：中科招商计划五年内成为50家左右上市公司的大股东

在连续举牌中国16家上市公司后，国内知名私募股权投资基金公司中科招商董事长兼总经理单祥双近日表示，中科招商的目标是五年内增持50家左右的上市公司，打造产业集群。与一般资本举牌不同的是，中科招商阳光举牌的目标是成为大股东。

--中国企业：安邦保险进军加拿大楼市，洽购多伦多一写字楼