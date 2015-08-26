澳洲经济：财政政策辩论焦点应放在如何取得经济增长上--央行总裁

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼8月26日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示，财政政策的辩论应与如何取得更多的经济增长有关，而不是聚焦在政府预算何时将恢复盈余。
史蒂文斯在一场有关澳洲经济及社会改革的峰会中表示，其他诸如收入分配的讨论，最好将其定位在“我们如何把饼做大”的问题上，而不是讨论“公平性”。
“通情达理的人就会懂。他们也会直觉地明白，光靠央行调整利率或以短期财政刺激在明年带动需求，并无法实现我们想得到的增长，到头来只能被迫放弃。”史蒂文斯说。
“他们期待的是可持续的增长来源。他们希望见到经济有更实质的动力，对自己未来的收入更有信心。”(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”