澳洲经济：财政政策辩论焦点应放在如何取得经济增长上--央行总裁

路透悉尼8月26日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示，财政政策的辩论应与如何取得更多的经济增长有关，而不是聚焦在政府预算何时将恢复盈余。

史蒂文斯在一场有关澳洲经济及社会改革的峰会中表示，其他诸如收入分配的讨论，最好将其定位在“我们如何把饼做大”的问题上，而不是讨论“公平性”。

“通情达理的人就会懂。他们也会直觉地明白，光靠央行调整利率或以短期财政刺激在明年带动需求，并无法实现我们想得到的增长，到头来只能被迫放弃。”史蒂文斯说。