台湾汇市：台币早盘实质交投续扬，随韩元延续上日反弹走势及外资卖汇

路透台北8月26日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投续扬，汇银人士指出，台币实质交投盘初随韩元延续上日反弹走势，及部分外资卖汇力道仍强，令早盘实质交投一度升破32.500，弹幅较趋于明显，吸引进口商进场买汇，今日料台币主交投暂在32.500附近震荡整理。

他们表示，早盘主要交投来自部分外商汇入及进口商在32.500下方的买汇需求，带动成交动能持稳偏热，台北外汇开盘一小时成交量已达2.7亿美元，但因早盘台币实质交投升幅较大，部分银行间操作态度较趋谨慎，台币实质交投暂难断定明确交投方向。

〞早盘反弹幅度有点大，有外资是强力卖出美元。〞一民营金控银行交易员说。

台币早盘实质交易区间落在32.480-32.679；上日交易区间在32.620-33.000。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘变化不大；一个月美元/台币远汇 报32.505/32.555，上日收在32.670。

本地时间10:32，台湾股市 跌0.82%，指数位置在7,612.56点；韩元兑美元 早盘续扬至1189.20，上日收报1,195.3。

交易员预测今日集中交易区间：