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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 10:25 BJT

韩国已公布经济指标--2015/8/26

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值

(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.3% @-p +0.8% @-r 9月2日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +0.7% +0.7% 8月31日 --

工业生产(m/m) 6月 +2.3% @-p -1.6% @-r 8月30日 -- 失业率 7月 3.7% @ 3.9% @ 9月8日 -- 贸易收支(亿美元) 7月 顺差77 r 顺差100 r 9月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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