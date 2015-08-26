韩国数据：7月百货商店销售同比增加0.7%，较初值小幅下修

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月26日 - 政府周三公布的修正数据显示，韩国7月大型百货商店的销售增幅略低于前值，但仍较6月剧减情况有所改善。
韩国产业通商资源部称，现代百货 、乐天购物 以及新世界 所经营的百货商店，7月综合销售较上年同期增加0.7%。
本月稍早公布的初值为增加0.9%，6月则为锐减11.9%。
声明稿并表示，由消费者在家用品及奢侈品的购买所带动，不过服饰销售下滑。
该修正后数据并显示，7月主要折扣店销售较上年同期减少1.8%，初值为下滑1.9%，表明在6月剧减10.2%后或许已呈现复苏。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”