韩国数据：7月百货商店销售同比增加0.7%，较初值小幅下修

路透首尔8月26日 - 政府周三公布的修正数据显示，韩国7月大型百货商店的销售增幅略低于前值，但仍较6月剧减情况有所改善。

韩国产业通商资源部称，现代百货 、乐天购物 以及新世界 所经营的百货商店，7月综合销售较上年同期增加0.7%。

本月稍早公布的初值为增加0.9%，6月则为锐减11.9%。

声明稿并表示，由消费者在家用品及奢侈品的购买所带动，不过服饰销售下滑。