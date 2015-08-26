中港个股：中国中冶拟非公开发行A股，筹最多逾98亿元人民币

路透香港8月26日 - 中国冶金科工股份有限公司 表示，董事会决议向不超过10名特定投资者非公开发行高至14.18亿股A股，集资最多98.12亿元人民币。

该公司的声明称，是次增发A股的对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的机构投资者，具体发行对象，在获得股东授权及获得中国证监会等监管部门核准后，按照价格优先原则以竞价方式确定。

中冶表示，本次非公开发行A股的价格不低于定价前20个交易日，其A股交易均价的90%，即不低于每股6.92元人民币。

公司拟将集资所得用于基础设施、节能环保、房地产开发及保障房等项目投资，以及补充流动资金及偿还银行贷款。

增发的股票将设有12个月锁定期，期间不可转让。该批股票在限售期届满后，将在上海证券交易所上市交易。

中冶A、H股自上周四（20日）起暂停买卖，公司称仍将继续停牌，因其控股股东中国冶金科工集团有限公司正筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，其A股停牌前收报7.79元。（完）

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