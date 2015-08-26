全球金市：投资者心有余悸，黄金魅力不敌其他避险资产

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
当前股市危机与2008年和2011年的不同之处在于，对美国经济健康状况的看法存在差异。此前两次下跌在很大、或者一定程度上是受美国经济成长忧虑拖累。
与前几次危机相比，这一次外界认为美国经济较为强健，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍预计将在未来几个季度内推进近十年来首度升息计划。
这给金价带来烦恼，最近几年的超低利率给金价带来福音；这使得持有无息资产--黄金的机会成本下降，同时令美元承压。
一旦市场认为升息步伐变得更加明朗后，金价料有再度上涨空间。若升息步伐一如许多人预期那般趋向微幅渐进，黄金或将出现新买气，因为对较激进举措的担忧降温。
但目前来说，投资者对于重新投入金市依旧戒慎恐惧。本周黄金上市交易基金(ETF)出现一些资金流入，但最大黄金ETF的黄金持仓自本月稍早触及七年低点以来仅增加2%。
“这些ETF只有少量流入，因此金市还没出现大量资金涌入，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke表示，“只有在金融市场出现严重得多的系统性危机时，才会出现这种情况。”
“中国显然出现了一些的确很严重的问题，可能会影响全球经济，因此金市前景已有所改善，但还达不到让我们重新思考长期看法的程度。”(完) (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 徐文焰/许娜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。