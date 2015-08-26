更新版 2-中港股业绩：招行不良蔓延但收入增长强劲风险可控，下半年将发力轻资产业务

(增加分析师报告观点)

路透北京8月26日 - 中国股份制银行--招商银行 上半年不良贷款率上升至1.50%，该行高层表示,不良仍呈蔓延势头但整体可控，且目前资本市场大幅震荡对其理财业务影响不大。

分析师认为，该行对公业务投行化驱动的综合化经营相关收入趋势预计将得以保持和延续。而公司也表态，下半年将大力发展财富管理、资产管理、交易银行、投行等轻资产的新兴业务。

交银国际银行分析团队点评招行中报称，因该行拨备力度加大拉低盈利增速20.5个百分点。且上半年不良加回核销较年初增长90.4%，较去年下半年57%的增长明显加快；不良年化净生成率2.01%，较一季度继续攀升。

分析师认为，该行二季度不良生成速度较快，资产质量确有瑕疵，不过正确的拨备策略和强劲的收入增长使其风险可控，而股市波动对其中收会产生一定负面影响。

“加回上半年核销后，不良率将上升至2.0%”国金证券银行业分析师马鲲鹏在报告中称，“这是招行历史上从未有过的单季拨备计提力度，其结果是将拨备覆盖率维持在200%以上。”

招行周三公布半年报显示，上半年实现净利润329.76亿元人民币，同比增长8.26%。6月末不良贷款余额为396.15亿元，比年初增加116.98亿元；不良贷款拨备覆盖率为204.17%，较上年末下降近30个百分点。

该行副行长王良称，上半年在产能过剩等传统领域已经累计退出1,000亿元。行长田惠宇称，下半年除了关注信用风险以外，在市场风险和利率风险方面要采取更精准的，更加有效的措施。

根据中国银监会数据，今年二季度末商业银行信用风险继续上升，不良贷款率达1.50%，较上季末上升0.11个百分点，信用风险总体可控。上半年实现净利润8,715亿元，与去年同期持平。

经营指标方面，受计息负债平均成本率下降较多影响，招行上半年净利差为2.60%，较去年同期的2.48%小幅提高。不过受降息影响，2015年二季度净利差为2.48%，环比下降24个基点。招行称，考虑到负债成本上升与信贷需求趋弱的叠加效应，预计净利息收益率将受到负面影响。

招商银行A股周三收报16.09元人民币，上涨9.38%；H股收报17.32港元，上涨2.49%。

**资本市场波动影响不大**

招行高层在业绩会上称，目前资本市场波动对其影响不大，下半年将在资管产品设计上考虑加大结构化幅度，以及加杠杆。

分析师称，预计该行的托管业务、代理业务将受到近期资本市场波动及不景气预期的负面影响。但其由对公业务投行化驱动的综合化经营相关收入趋势预计将得以保持和延续。

交银国际报告称，上半年资本市场活跃、受托理财等财富管理业务收入快速增长，招行代理服务手续费、托管及其他受托业务佣金增加，两者分别贡献手续费及佣金收入增量的53.7%和37.7%。

“招行一体两翼，轻型银行战略转型的成果具体体现在定期存款理财化、零售业务资产化、对公业务投行化。”马鲲鹏表示，“面对公司客户的理财产品大量出现，亦是其在公司条线内部进行理财产品发行-理财资金运用的表外化业务运作的最好印证。”

田惠宇亦表示，为应对金融脱媒的外部形势，并配合其一体两翼的财富管理业务，招行上半年加大投行业务布局，包括大幅增资招银国际，并在总行成立投资银行事业部。

招商银行副行长丁伟在业绩会上称，6月末该行权益类资产在5,000亿左右。6月底后每日监测股市变动，目前流动性和补仓情况良好。若沪综指下跌到2,500点附近最大理论损失为6,000万元。

中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，但政策利好并未推动中国股市从过去两天暴跌中反弹。沪综指 周三大幅震荡后收报2,927点，跌1.27%。

招行称，下半年将大力发展财富管理、资产管理、交易银行、投行等轻资产的新兴业务，积极探索大数据和互联网金融相关的新型业务，推进员工持股计划等。（完）

参看相关细节，请点选上海证交所网站 here (发稿 王蕾； 审校 黄凯/曾祥进)