更新版 1-中国债市动态：降准降息后现券反响平淡，流动性预期改善令IRS下行

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路透上海8月26日 - 中国央行宣布降息降准后，周三早盘银行间债市反响略显平淡，盘初长端收益率略有下行，随后即反弹至昨日收盘位置；一级市场方面，早间三年期续发国债收益率高于市场预期。不过受转好的流动性预期支撑，利率互换(IRS)陡峭化下行，1年期降约7-8个bp(基点)。

交易员称，降准降息改善流动性预期有利债市，但利好兑现后抛压亦增，且降准资金未到位、资金面改善有限，收益率下行暂遇阻力，现券整体窄幅震荡。此外，“双降”后人民币贬值压力加大，市场亦对资金外流加剧有所疑虑。

上海一银行交易员表示，早盘长端现券波动相对明显，10年期国债收益率较上日尾盘跌幅在3-4个bp。10年期国开债昨日盘后交易最低于3.80%成交，随后渐渐反弹至昨日降准前位置，最新成交在3.83%左右。

华南一银行交易员称，以10年国开活跃券150210为例，虽陆续有些tkn，但利好兑现后出货盘较多，又推高收益率，“现券目前的价格已经反映了很多的宽松预期了，收益率再降也难，但上也上不去，应该就窄幅震荡吧”。

他并称，这次降准投放流动性的用意在很大程度是对冲外汇占款的缺口，但市场对人民币汇率走势还是比较谨慎，对后期流动性也还是会有担心，“虽然说基本面不支持人民币贬值，降准降息之后贬值压力可能也大了“。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率 下行明显，其中隔夜跌近15bp（基点），七天跌超20基点。交易人士表示，央行双降助稳流动性预期，早间开盘价亦引导回购利率大幅走低，但因降准资金尚未到位，机构资金拆借难度暂缓解有限。

受转好的流动性预期支撑，早盘利率互换出现陡峭化下行，1年期下行约7、8个bp，5年期变化较为有限。此外，一年期贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价 周三下跌25个基点(bp)至4.55%，与降息幅度一致。

一级市场方面，中国财政部上午续招标发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标收益率2.8625%，略高于此前2.85%的市场预测均值。该期债的边际中标收益率为2.9095%，投标倍数1.69倍。

中国金融期货交易所国债期货主力合约小幅高开后扩大涨幅，五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报98.750元人民币，较上日结算价涨0.19%；10年期国债主力合约T1512 收报95.990元，较上日结算价涨0.22%。

人民币兑美元即期 周三早盘续跌至近两周新低，盘中逼近6.43元关口；中间价则两连跌刷新四年低点。交易员表示，央行降准降息稳定经济，总理亦向市场喊话，连番动作着力淡化人民币贬值预期，只是当前离岸贬值预期仍较在岸强烈，需要一段时间来消化。