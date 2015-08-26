《汇市简讯》英镑兑美元在窄幅区间交投，后市技术面偏多

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 亚洲盘迄今出现十字星，沪综指及e-迷你标普期货震荡，情况未明
* 在美元兑主要货币全面反弹下，英镑/美元开盘下跌0.6%
* 五日、10日及20日移动均线上升，20日波林格区间扩大
* 中长期上看6月高位1.5930
* 10日移动均线切入位1.5672为初步支撑位，稍早高位及五日移动均线切入位1.5706为初步阻力位。
* 图表：link.reuters.com/mac55w(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”