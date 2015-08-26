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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 10:57 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在窄幅区间交投，后市技术面偏多

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* 亚洲盘迄今出现十字星，沪综指及e-迷你标普期货震荡，情况未明

* 在美元兑主要货币全面反弹下，英镑/美元开盘下跌0.6%

* 五日、10日及20日移动均线上升，20日波林格区间扩大

* 中长期上看6月高位1.5930

* 10日移动均线切入位1.5672为初步支撑位，稍早高位及五日移动均线切入位1.5706为初步阻力位。

* 图表：link.reuters.com/mac55w(完) 　　

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