日本股市：日经指数在震荡中上涨，中国刺激政策未提升人气

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国央行周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，稳经济增长和资产价格并行不悖。
但中国股市沪综指周三开盘小涨后震荡，降息降准利好难安抚惊弓之鸟。
一些交易商表示，中国最新的宽松举措促使日股投资者逢低买入。
“市场暂时获得宽慰，估值有吸引力和具有较高股息收益率的股票受到关注，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称。
他说，大型银行等个股受到逢低吸纳者的青睐。瑞穗金融集团 和三井住友金融集团 分别涨1.5%和1.4%。
交易商表示，整体而言，日股短线前景取决于中国股市未来几天的表现。
东证股价指数 上涨1.6%至1,454.80点，JPX-日经400指数 涨1.3%至13,080.53点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”