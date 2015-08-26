日本股市：日经指数在震荡中上涨，中国刺激政策未提升人气

中国央行周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，稳经济增长和资产价格并行不悖。

但中国股市沪综指周三开盘小涨后震荡，降息降准利好难安抚惊弓之鸟。

一些交易商表示，中国最新的宽松举措促使日股投资者逢低买入。

“市场暂时获得宽慰，估值有吸引力和具有较高股息收益率的股票受到关注，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称。

他说，大型银行等个股受到逢低吸纳者的青睐。瑞穗金融集团 和三井住友金融集团 分别涨1.5%和1.4%。

交易商表示，整体而言，日股短线前景取决于中国股市未来几天的表现。