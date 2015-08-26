日韩经济指标预测--8月27日-9月3日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月24日当周 8月27日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 7月 +2.2% -3.0% (较上年同期) +1.3% -2.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -0.2% +0.1% 全国整体CPI -- +0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -0.2% -0.1% 东京地区整体CPI -- +0.2% 2330 日本求才求职比 7月 1.19 1.19 失业率 3.4% 3.4% 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +1.1% +0.9% 8月28日(五) 暂无重要数据公布 8月31日当周 8月30日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 正73 2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- +2.3% (较上年同期) -- +1.2% 服务业产出(较前月) -- -1.7% 2350 日本工业生产 7月初值 -- +1.1% 一个月预估值 -- +0.5% 两个月预估值 -- +2.7% 8月31日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +15.4% 房屋开工(较上年同期) -- +16.3% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +7.3% 9月1日(二) 0000 韩国出口(较上年同期) 8月初值 -- -3.4% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差77 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 51.9 0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- -- 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余108 9月2日(三) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 -- 3,708.2 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 9月3日(四) 暂无重要经济数据公布(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”