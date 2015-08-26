韩国金融市场：韩股和韩元在震荡中上涨，此前中国出台刺激措施

“相对于美国股市而言，韩国股市近日在各类不确定性影响下处于低估状态，因此在中国刺激举措推出后，韩国股市出现反弹，至少短期如此。”

外资持续卖超令大盘承压。外资料连续第15天卖超韩股，截至中午时卖超3,160亿韩元(2.66亿美元)。

科技巨头三星电子 跌2.5%。

汽车制造商股价继续走高，因投资者认为疲弱韩元有助增加此类企业的出口获利。现代汽车 和起亚汽车 分别涨1%和1.4%。

LG电子(LG Electronics) 涨5.1%，受到电视制造业务盈利改善预期及逢低买盘提振。

汇市方面，韩元兑美元 震荡走高，因中国股市日内未进一步大幅下滑。

韩元兑美元涨0.5%至1,188.7，前一交易日收报1,195.3。

“市场参与者在谨慎关注中国股市动向，但他们预计中国股市在刺激举措提振下不会大幅下挫，”东部证券外汇分析师Yuna Park称。

Park指出，围绕中国股市的担忧情绪仍将继续令韩元承压。

韩国三年期公债9月期货合约 上涨0.01点，报109.50。

0224GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,188.7 1,195.3

日圆/韩元 9.9721/769 10.0097

韩国公债期货 * 109.50 109.49

韩国综合股价指数 1,868.75 1,846.63

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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