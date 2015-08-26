中国汇市：双降后人民币早盘随中间价下跌，总理喊话淡化贬值预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 双降后人民币早盘续跌至近两周新低
* 中间价两连跌至四年低点
* 人民币仍有一定下跌空间
* 总理喊话有助淡化贬值预期
路透上海8月26日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续跌至近两周新低，盘中逼近6.43元关口；中间价则两连跌刷新四年低点。交易员表示，央行降准降息稳定经济，总理亦向市场喊话，连番动作着力淡化人民币贬值预期，只是当前离岸贬值预期仍较在岸强烈，需要一段时间来消化。
他们并指出，央行降准降息措施以及总理喊话维稳汇率之后，离岸市场反应较为积极，两地价差小幅收窄，同时境内人民币期权隐含波动率 曲线小幅放缓，境内掉期曲线亦因资金面宽松以及贬值预期淡化出现下行，人民币并不具备持续下跌空间。
“从这几天看，机制确确实实真的变了，央行还是愿意汇率有波动，接下来就是验证李总理的话是不是能稳定市场预期了。”一中资大行交易员表示。
得益于央行降准将释放大量流动性，市场资金面明显宽松，境内一年期美元掉期升水 回落至1,900点子，离岸CNH一年期掉期 亦较昨日收盘回落，最新报2,480/2,550。
北京时间11:20，人民币兑美元 即期报6.4175，上日收报6.4124元。今日人民币兑美元中间价 报6.4043元，上日中间价为6.3987元。人民币兑美元即期成交量 为201亿美元，较上日半日138亿美元放大逾四成。
在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析人士称，央行如果决心保流动性和利率，那么汇率可能暂时会放一放，人民币汇率存在进一步贬值的可能。
三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳称，尽管流动性的注入对稳定资产价格有帮助，但当流动性注入之后，央行可能会减少外汇市场上的维稳操作以维持货币政策的有效性，人民币汇率存在进一步贬值的可能。
就在人民币贬值预期更甚之时，中国国务院总理李克强周二表示，中国经济运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平。
全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周三小跌，因市场信心依然不稳，尽管中国祭出备受期待的宽松举措。分析人士估计欧元和日圆料续涨，得益于较长期避险情绪。
中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4234。外汇交易中心自本周一开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7325元, 上日尾盘为6.7275元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4909/6.492元, 上一交易日尾盘报6.5135元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”