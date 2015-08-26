中国汇市：双降后人民币早盘随中间价下跌，总理喊话淡化贬值预期

* 双降后人民币早盘续跌至近两周新低

* 中间价两连跌至四年低点

* 人民币仍有一定下跌空间

* 总理喊话有助淡化贬值预期

路透上海8月26日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续跌至近两周新低，盘中逼近6.43元关口；中间价则两连跌刷新四年低点。交易员表示，央行降准降息稳定经济，总理亦向市场喊话，连番动作着力淡化人民币贬值预期，只是当前离岸贬值预期仍较在岸强烈，需要一段时间来消化。

他们并指出，央行降准降息措施以及总理喊话维稳汇率之后，离岸市场反应较为积极，两地价差小幅收窄，同时境内人民币期权隐含波动率 曲线小幅放缓，境内掉期曲线亦因资金面宽松以及贬值预期淡化出现下行，人民币并不具备持续下跌空间。

“从这几天看，机制确确实实真的变了，央行还是愿意汇率有波动，接下来就是验证李总理的话是不是能稳定市场预期了。”一中资大行交易员表示。

得益于央行降准将释放大量流动性，市场资金面明显宽松，境内一年期美元掉期升水 回落至1,900点子，离岸CNH一年期掉期 亦较昨日收盘回落，最新报2,480/2,550。

北京时间11:20，人民币兑美元 即期报6.4175，上日收报6.4124元。今日人民币兑美元中间价 报6.4043元，上日中间价为6.3987元。人民币兑美元即期成交量 为201亿美元，较上日半日138亿美元放大逾四成。

在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析人士称，央行如果决心保流动性和利率，那么汇率可能暂时会放一放，人民币汇率存在进一步贬值的可能。

三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳称，尽管流动性的注入对稳定资产价格有帮助，但当流动性注入之后，央行可能会减少外汇市场上的维稳操作以维持货币政策的有效性，人民币汇率存在进一步贬值的可能。

就在人民币贬值预期更甚之时，中国国务院总理李克强周二表示，中国经济运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周三小跌，因市场信心依然不稳，尽管中国祭出备受期待的宽松举措。分析人士估计欧元和日圆料续涨，得益于较长期避险情绪。

中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4234。外汇交易中心自本周一开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7325元, 上日尾盘为6.7275元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4909/6.492元, 上一交易日尾盘报6.5135元。