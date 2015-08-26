中国股市：沪综指早盘小幅收涨，降准降息利好刺激大盘蓝筹集体上攻

路透北京8月26日 - 降息及降准利好提振中国股市周三早盘收涨0.8%，分析师指出，央行双降虽超市场预期，但投资者的恐惧和谨慎心理很难马上扭转，趁反弹就抛股的投资者不在少数，因此早盘大盘上下大幅震荡，大盘蓝筹股集体上攻对指数贡献较大。

沪综指 早盘报2,988.76点，涨23.79点或0.80%，沪综指盘中一度跌3.85%至2,850.71点，创下八个半月盘中新低。上证A股今日成交2,456亿元人民币，上日为3,576亿元。

“降准降息之后，市场的情绪缓解一点。”信达证券分析师谷永涛指出。

他并指出，从今日市场整体情况看，大盘经过连续下跌，向下的空间已经不大。目前大盘蓝筹股估值水平已较低，不过创业板综指的估值水平仍有66倍左右，相对偏高，今日早盘大盘蓝筹股率先翻红，而以创业板为代表的中小盘股下跌动力依然强劲。

中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，自周三起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

创业板指数P 早盘收跌1.34%，上证银行股指数 早盘收涨4.58%。