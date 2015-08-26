版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 11:34 BJT

《全球汇市》美元迟滞，中国双降未能提振上海股市

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1507 1.1514 -0.06 -4.88 1.2097

美元/日圆 119.34 118.86 0.40 -0.10 119.68

欧元/日圆 137.35 136.84 0.37 -5.42 144.78

美元/瑞郎 0.9427 0.9388 0.42 -5.17 0.9941

英镑/美元 1.5705 1.5686 0.12 0.85 1.5573

美元/加元 1.3315 1.3331 -0.12 14.61 1.1618

澳元/美元 0.7135 0.7126 0.13 -12.65 0.8168

新西兰元/美元 0.6500 0.6467 0.51 -16.63 0.7797

澳元/日圆 85.150 84.690 0.54 -12.87 97.750

新西兰元/日圆 77.570 76.850 0.94 -17.04 93.310

英镑/日圆 187.42 186.41 0.54 0.85 186.38

澳元/新西兰元 1.0967 1.0999 -0.29 4.76 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 戴素萍/郑茵/李春喜/王丽鑫/龚芳; 审校 王颖/张若琪/李婷仪/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐