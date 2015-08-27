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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 16:24 BJT

台湾数据：7月景气对策信号为代表低迷的蓝灯，综合判断分数降为14分

路透台北8月27日 - 台湾国家发展委员会周四称，7月景气对策信号持续为代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数降为14分。

国发会表示，展望未来，国际景气表现平疲，不利于出口动能扩增；惟因行动装置新品陆续上市，加上欧美圣诞节旺季效应激励，出口可望改善。

国发会认为，内需方面，半导体业者为维持制程领先，高阶产能投资应能延续；但景气不佳对厂商投资意愿的影响，仍需密切关注。民间消费受惠于就业稳定成长，动能可望维持；惟近来股市回档修正，对消费影响仍待观察。整体而言，台湾景气短期不易明显好转，但第四季可逐渐改善。

上月的景气对策信号是蓝灯，综合判断分数16分。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/)

台湾经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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