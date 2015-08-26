澳新汇市：澳元和新西兰元走势受中国市场动荡的辖制

不过，市场焦点很快回到中国股市对最新刺激举措的反应上面。中国人民银行周二宣布，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 这是中国央行两个月内第二度降准降息，加大支撑经济的力度。