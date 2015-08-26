澳新汇市：澳元和新西兰元走势受中国市场动荡的辖制

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳洲第二季国内生产总值(GDP)将于下周公布。
不过，市场焦点很快回到中国股市对最新刺激举措的反应上面。中国人民银行周二宣布，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 这是中国央行两个月内第二度降准降息，加大支撑经济的力度。
澳元的前景偏空，周一兑美元触及六年半低点0.7044，之后再贬0.02美元。今年澳元已下跌12%。
新西兰元兑美元 持坚，报0.6498美元，远离周一所及的六年低点0.6200。新西兰元兑其它货币稳住阵脚，兑日圆 上涨0.3%，至77.10日圆，在本周稍早下挫至2013年初以来最低水平72.75后回稳。(完)
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(编译 高琦/陈宗琦；审校 杜明霞/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”