路透基点：锦兴国际控股将8亿港元俱乐部贷款规模提高至10亿--TRLPC

路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，纺织企业锦兴国际控股有限公司将3.5年期俱乐部贷款规模从8亿港元提高至10亿港元(1.30亿美元)，七家银行同意参贷。

汇丰银行和恒生银行分别承贷2亿港元，澳新银行和中信银行(国际)分别承贷1.5亿和1.3亿。渣打银行承贷1.2亿，三菱东京日联银行和中国建设银行各自承贷1亿港元。

本贷款由借款方锦兴布业有限公司自行安排，最高综合收益312个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码250个基点。贷款平均期限为2.75年。

根据8月25日提交给港交所的文件，锦兴布业的母公司锦兴国际控股及其另外两家子公司为本贷款提供担保。

所筹资金将用于再融资，从第二年开始分四次等额偿还，每半年偿还一次。

根据一份公司新闻稿，锦兴于2013年8月签订了一笔10亿港元的定期贷款，亦分为四次按每半年等额还款。澳新银行、恒生银行和汇丰银行均参与此次俱乐部贷款，贷款规模最初计划约为8亿港元。(完)