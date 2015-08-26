中国货币市场：回购利率大跌但资金实质缓解暂有限，央行双降助稳心态

路透上海8月26日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率 下行明显，其中隔夜跌近15bp（基点），七天跌超20基点。交易人士表示，央行双降助稳流动性预期，早间开盘价亦引导回购利率大幅走低，但因降准资金尚未到位，机构资金拆借难度暂时缓解有限。

在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

交易员并指出，此次央行降准释放流动性更多意在对冲外汇市场带来的流动性趋紧压力，并不能理解为进一步宽松信号，不过有助于安抚市场心态趋于平稳；在降准资金到位前，逆回购及国库现金还将有资金投放，预计近期偏紧势头有望逐步改善。

“资金比昨天好一点点，不太明显，开盘价也往下开了，但是降准要6号才实施，所以还得扛几天吧，”上海一银行交易员表示，早间除国开行外，大行供给也未明显增多，不过机构心态倒是平稳很多。

她并指出，周五还将有国库现金投放，再加上明日逆回购投放，在降准资金到位前，短期资金面应该问题不大。

央行周二晚间公告，财政部和央行将于周五(28日)进行今年第八期中央国库现金定期存款招标，计划存款量600亿元，期限三个月；本周二财政部已经进行了600亿元三个月期国库现金定存招标，中标利率3.00%。考虑到本周五还有500亿元国库现金定存到期，据此计算，国库现金定存因素对本周流动性的影响为净流入700亿元。

上海另一银行交易员认为，央行双降维稳意图明显，资金面短期疑虑有一定缓解，但宽松预期并不宜过度乐观，还需继续关注外汇市场带来的影响。

此外，全国银行间同业拆借中心最新数据显示，一年期贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价 周三下跌25个基点(bp)至4.55%，与降息幅度一致。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7251 1.8608 -13.57

七天 2.3394 2.5490 -20.96

14天 2.7811 2.7643 +1.68

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5100 1.4550 +5.50

七天 2.3500 1.4600 +89.00

14天 1.8000 1.8750 -7.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7400 1.8500 -11.00

七天 2.3900 2.5600 -17.00

14天 2.9000 2.8000 +10.00

Shibor

其中:隔夜 1.7860 1.8790 -9.30

七天 2.4290 2.5930 -16.40