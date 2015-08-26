马来西亚经济：将设立特别经济委员会应对市场动荡，确保经济增长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡8月26日 - 马来西亚总理纳吉布周三表示，将设立一个特别经济委员会，确保经济持续增长。此举旨在增强投资人对马币(林吉特)和马来西亚股市的信心。
这个特别经济委员会由九名成员组成，包括联昌国际集团(CIMB)董事长Nazir Razak，以及曾供职马来西亚央行和香港金管局的前香港证监会主席沈联涛等人。
纳吉布称，该委员会将“制订策略，通过国内和外国投资维持经济增长”。
他表示，该委员会每周向总理报告一次，并于短期内开始运行，直到全球经济稳定。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”