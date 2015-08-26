马来西亚经济：将设立特别经济委员会应对市场动荡，确保经济增长

路透吉隆坡8月26日 - 马来西亚总理纳吉布周三表示，将设立一个特别经济委员会，确保经济持续增长。此举旨在增强投资人对马币(林吉特)和马来西亚股市的信心。

这个特别经济委员会由九名成员组成，包括联昌国际集团(CIMB)董事长Nazir Razak，以及曾供职马来西亚央行和香港金管局的前香港证监会主席沈联涛等人。

纳吉布称，该委员会将“制订策略，通过国内和外国投资维持经济增长”。