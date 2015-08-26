《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广田股份 20 5 9 8/27簿记建档 兴业银行 AA(大公国际)8/28 8/31

A+(中债资信) ======================================================================================= *本溪钢铁集团 140 10 9 8/27簿记建档 建设银行 AA+(中诚信) 8/28 8/31

农业银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *广西投资集团 50 5 9 8/27簿记建档 建设银行 AAA(中诚信) 8/28 8/31

AA(中债资信) ======================================================================================= *中国石化(三期)300 100 3 8/27簿记建档 工商银行 AAA 8/28 8/31

中国银行 ======================================================================================= *中国石化(四期)300 100 3 8/27簿记建档 建设银行 AAA 8/28 8/31

农业银行 ======================================================================================= *广西北部湾 50 5 9 8/27簿记建档 农业银行 AA+(新世纪) 8/28 8/31 国际港务集团 AA-(中债资信) ======================================================================================= *陕西煤业 400 50 9 8/27簿记建档 兴业银行 AAA(联合资信)8/28 8/31 化工集团 国开行 AAA-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *鞍山城市建设 10 5 12 8/31簿记建档 招商银行 AA+ 8/31 9/1 投资发展公司 ======================================================================================= *天津赛瑞 3.4 3.4 12 8/31簿记建档 浦发银行 A+ 9/2 9/7 机器设备公司 ======================================================================================= *健康元 22 6 12 8/31簿记建档 浦发银行 AA+ 9/1 9/2 ======================================================================================= *江苏金陵 8 6 12 9/2-6簿记 招商银行 AA(中诚信) 9/7 9/8 建工集团 AA-(联合资信) ======================================================================================= *奥克斯集团 10 5 12 9/7簿记建档 农业银行 AA 9/9 9/10 ======================================================================================= 华电工程集团 16 10 12 8/26-27簿记 工商银行 AA+ 8/28 8/31

广发银行 ======================================================================================= 冀中能源 30 5 12 8/27簿记建档 国开行 AA 8/28 8/31 峰峰集团 兴业银行

(冀中能源集团提供全额不可撤销连带担保责任) ======================================================================================= 山东金茂纺织 8 4 12 8/27簿记建档 兴业银行 AA 8/28 8/31 化工集团 ======================================================================================= 云南工业投资 10 5 12 8/27簿记建档 中信银行 AA+ 8/31 9/1 控股集团 ======================================================================================= 湖北长江产业 8 4 12 8/27簿记建档 平安银行 AA+ 8/28 8/31 投资集团 ======================================================================================= 金山股份 7 2 12 8/28簿记建档 光大银行 AA 8/31 9/1

国开行 ======================================================================================= 天津西青经济 16 5 12 8/28簿记建档 兴业银行 AA 8/31 9/1 开发总公司 ======================================================================================= 瓮福集团 10 5 12 8/28簿记建档 工商银行 AA 8/31 9/1

国开行 ======================================================================================= 金元证券 16 5 88天 8/28招标 浦发银行 AA 8/31 9/1 ======================================================================================= 穗恒运A 9 4.5 12 8/28簿记建档 建设银行 AA 8/31 9/1 ======================================================================================= 隆鑫控股 10 7 12 8/28簿记建档 中信银行 AA 9/1 9/2

光大证券 ======================================================================================= 陕西汽车 7 4 12 8/28簿记建档 北京银行 AA 8/31 9/1 控股集团 ======================================================================================= 南玻A 11 4 12 8/28簿记建档 中信银行 AA+ 8/31 9/1

农业银行 ======================================================================================= 兰州兰石集团 8 4 12 8/28-8/31簿记 招商银行 AA- 9/1 9/2 ======================================================================================= 新海宜 5 1 12 9/1簿记建档 招商银行 AA- 9/2 9/6 ======================================================================================= 新疆天业集团 8 4 12 9/1簿记建档 招商银行 AA+ 9/2 9/6 ======================================================================================= 中铝国际 5 2 12 9/1簿记建档 兴业银行 AA+ 9/2 9/6 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 绍兴市柯桥区 8 8 5 8/27簿记建档 光大银行 AA+ 8/28 8/31 中国轻纺城市场开发经营 ======================================================================================= 巨化集团 10 5 3+2 8/27簿记建档 建设银行 AA+ 8/28 8/31

平安银行

(附第3年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 黔轮胎A 7 7 5 8/27簿记建档 工商银行 AA 8/28 8/31

======================================================================================= 福建省投资 30 30 5 8/27簿记建档 兴业银行 AAA 8/28 8/31 开发集团 中国银行 ======================================================================================= 祁连山(第一期) 9 1 3 8/27簿记建档 交通银行 AA 8/28 8/31 ======================================================================================= 祁连山(第二期) 9 1 3 8/27簿记建档 交通银行 AA 8/28 8/31 ======================================================================================= 西北有色金属 4 3 3 8/27-28簿记 交通银行 AA- 8/31 9/1 研究院 ======================================================================================= 济南高新控股 20 20 5 8/28簿记建档 国泰君安证券 AA+ 9/1 9/2 集团 中信银行 ======================================================================================= 七冶建设 4 2 2+1 8/28簿记建档 中信建投证券 AA- 9/1 9/2

(附第2年末投资者回售选择权） 北京银行 ======================================================================================= 云南城市 20 10 永续 8/28簿记建档 南京银行 AA+ 9/1 9/2 建设投资集团 (自第五个和其后每个付息日，发行人有权赎回) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)