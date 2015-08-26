《全球汇市》美元小涨，中国降息暂时支撑风险人气

“我们已经见到日圆以及特别是欧元因为资金撤离风险资产而受惠，这些撤离动作导致利差交易遭到解除。欧元与股市发展出一种反向连动关系，特别是在中国股灾之后。鉴于欧元的流动性充足，欧元料持续在‘远离风险’时期受益，”IG证券市场分析师Junichi Ishikawa称。

澳元兑美元 上涨0.1%，至0.7137美元，但仍接近周一触及的六年半低点0.7044。

人民币小升，兑美元现汇 报6.4078，周二收在6.4124。尽管人民币温和上扬，但分析师认为人民币较长线将持续走贬。

“这不是中国第一次祭出大手笔宽松，但这是中国头一遭在外界普遍转向看贬人民币时大举宽松，”华侨银行策略分析师指出。

“因此，我们认为人民币很有可能在境内及离岸市场双双走贬，对中国的大举宽松作出反射性反应。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1472 1.1514 -0.36 0.00 1.2097

美元/日圆 119.66 118.86 0.67 0.00 119.68

欧元/日圆 137.27 136.84 0.31 -5.47 144.78

美元/瑞郎 0.9449 0.9388 0.65 0.00 0.9941

英镑/美元 1.5696 1.5686 0.06 0.00 1.5573

美元/加元 1.3296 1.3331 -0.26 0.00 1.1618

澳元/美元 0.7139 0.7126 0.18 0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6498 0.6467 0.48 0.00 0.7797

澳元/日圆 85.430 84.690 0.87 0.00 97.750

新西兰元/日圆 77.760 76.850 1.18 -16.83 93.310

英镑/日圆 187.82 186.41 0.76 1.07 186.38

澳元/新西兰元 1.0981 1.0999 -0.16 0.00 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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