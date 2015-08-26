国际油市：原油期货仍接近六年半低点，因中国经济忧虑挥之不去

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳新银行在报告中称，周二中国降息安抚了大宗商品市场，不过市场人气仍然谨慎，涨势料有限。
“将美国的高成本供应挤出市场需要的时间较预期要长的多，短期内市场将维持供应严重过剩的局面，”该行称。
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，截至8月21日当周，美国原油库存下降730万桶，至4.493亿桶，分析师们预期由于炼厂产能利用率上升，库存增加100万桶。
美国能源资料协会(EIA)数据将于周三晚间出炉。
“虽然全球石油库存增加的速度仍将放缓，但建立库存的时间将比预期长，”法巴银行周二称。
“这样一来，油价开始上涨的起点很有可能会更低，油价上涨的步伐也有可能比之前预期的更慢。”(完)
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(编译/审校 于春红/白云/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”