国际油市：原油期货仍接近六年半低点，因中国经济忧虑挥之不去

澳新银行在报告中称，周二中国降息安抚了大宗商品市场，不过市场人气仍然谨慎，涨势料有限。

“将美国的高成本供应挤出市场需要的时间较预期要长的多，短期内市场将维持供应严重过剩的局面，”该行称。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，截至8月21日当周，美国原油库存下降730万桶，至4.493亿桶，分析师们预期由于炼厂产能利用率上升，库存增加100万桶。

美国能源资料协会(EIA)数据将于周三晚间出炉。

“虽然全球石油库存增加的速度仍将放缓，但建立库存的时间将比预期长，”法巴银行周二称。

“这样一来，油价开始上涨的起点很有可能会更低，油价上涨的步伐也有可能比之前预期的更慢。”(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文