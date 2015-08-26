《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市企稳

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/美元跌0.32%，美元/日圆涨0.6%，澳元/美元微涨0.15%，新西兰元/美元走高0.48%
* 美元/人民币微跌0.02%，美元/离岸人民币小跌0.42%，美元/马币涨0.77%，美国公债收益率(殖利率)2.1029%
* 标普500指数电子盘涨1.39%，日经指数大涨3.2%，沪综指涨2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.8%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.76%
* 降息后中国股市上涨，但忧虑仍未消除
* 汇率波动打乱亚洲成长计划 (完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。