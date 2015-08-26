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市场报道 | 2015年 8月 26日 星期三 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市企稳

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* 欧元/美元跌0.32%，美元/日圆涨0.6%，澳元/美元微涨0.15%，新西兰元/美元走高0.48%

* 美元/人民币微跌0.02%，美元/离岸人民币小跌0.42%，美元/马币涨0.77%，美国公债收益率(殖利率)2.1029%

* 标普500指数电子盘涨1.39%，日经指数大涨3.2%，沪综指涨2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.8%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.76%

* 降息后中国股市上涨，但忧虑仍未消除

* 汇率波动打乱亚洲成长计划 (完)

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