版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 26日 星期三 14:15 BJT

《汇市简讯》欧元/美元回落，看向周二低点1.1396

0605GMT

* 欧元/美元自从周一急升至1.1715美元后，日线高点下移

* 欧洲盘初左右涌现欧元卖盘，朝周二低点1.1396回跌

* 欧元之前跌破由2月、5月及6月高点拉出的下行趋势线，趋势线位置在1.1400

* 买盘位于1.1264/62，为日线一目均衡基准线及7月至8月升势的50%回档位

* 技术面图表link.reuters.com/wac55w

(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐