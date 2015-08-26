《汇市简讯》欧元/美元回落，看向周二低点1.1396

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/美元自从周一急升至1.1715美元后，日线高点下移
* 欧洲盘初左右涌现欧元卖盘，朝周二低点1.1396回跌
* 欧元之前跌破由2月、5月及6月高点拉出的下行趋势线，趋势线位置在1.1400
* 买盘位于1.1264/62，为日线一目均衡基准线及7月至8月升势的50%回档位
* 技术面图表link.reuters.com/wac55w
(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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