人民币衍生品：降准靴子落地美元掉期曲线下移，客盘需求成掉期涨跌风向标

路透上海8月26日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三明显回落，因资金面继续宽松且汇率贬值预期有所淡化。交易员称，中国央行周二晚间宣布降准降息，宽松政策落地，同时总理喊话着力稳定预期，亦助力稳定市场信心，只是仍需观察客盘远期购汇需求变化，以判断人民币贬值预期是否有效缓解。

他们并表示，境内美元掉期走升还受离岸CNH掉期的影响，随着离岸人民币流动性紧张缓解，且两地价差收窄，离岸掉期对境内掉期的拉抬作用将下降。短端掉期因流动性相对宽松而小幅回落。人民币期权隐含波动率 今日亦下跌，市场反应相对积极。

“（降准）靴子落地了，从资金面看掉期要回一些的，但也还是要看客户的预期究竟是怎么个变化，还是让市场来验证总理的话吧。”一外资行交易员表示，若客户相信总理喊话，那远期购汇需求下降，掉期升水理应回落，当然若恐慌情绪未消，掉期升水则是易上难下。

另一中资行交易员指出，降准50个BP，没有超预期，该措施更多是对冲外汇占款减少，且9月初才实施，所以对掉期市场影响相对较为有限，“如果外汇占款持续减少，降准可能会成常规的操作。”

昨日尾盘香港银行间CNH隔夜拆借利率 突降400个点子，传香港金管局向银行提供流动性，离岸CHN掉期快速回落，拖累境内美元掉期升水 由升转跌。

在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析人士称，央行如果决心保流动性和利率，那么汇率可能暂时会放一放，汇率续贬可能仍在。

三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳称，尽管流动性的注入对稳定资产价格有帮助，但当流动性注入之后，央行可能会减少外汇市场上的维稳操作以维持货币政策的有效性，人民币汇率存在进一步贬值的可能。

就在人民币贬值预期更甚之时，中国国务院总理李克强周二表示，中国经济运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平。

中国央行周二公开市场进行了1,500亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平于2.5%，规模较上周同期增加两成半。另外，财政部同时进行了600亿元三个月期国库现金定期存款招标，利率3.00%，也为市场提供相应流动性。

截止北京时间14:00，美元/人民币一周期掉期 报89个点子，一个月期 报210个点子，一年期掉期美元升水 报1,930个点子，分别较上周五上扬122.50%、13.51%、12.21%。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率 下行明显，其中隔夜跌近15bp（基点），七天跌超20基点。交易人士表示，央行双降助稳流动性预期，早间开盘价亦引导回购利率大幅走低，但因降准资金尚未到位，机构资金拆借难度暂时缓解有限。