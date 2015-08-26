中国数据：8月主要指标数据因调休放假均顺延一天发布--国家统计局

路透北京8月26日 - 中国9月3日全国放假一天以纪念抗战胜利70周年。国家统计局周三称，受9月3-5日调休放假影响，主要指标数据生产时间顺延，其中8月居民消费价格指数（CPI）、工业生产者价格指数（PPI）由原定的9月9日北京时间9:30顺延一天，即9月10日9:30对外发布。

与此同时，8月份规模以上工业生产数据、固定资产投资（不含农户）数据、民间固定资产投资数据、房地产开发和销售数据以及社会消费品零售总额数据的发布时间，也由原定的9月12日13:30顺延至9月13日13:30。