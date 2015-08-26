中国数据：8月主要指标数据因调休放假均顺延一天发布--国家统计局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月26日 - 中国9月3日全国放假一天以纪念抗战胜利70周年。国家统计局周三称，受9月3-5日调休放假影响，主要指标数据生产时间顺延，其中8月居民消费价格指数（CPI）、工业生产者价格指数（PPI）由原定的9月9日北京时间9:30顺延一天，即9月10日9:30对外发布。
与此同时，8月份规模以上工业生产数据、固定资产投资（不含农户）数据、民间固定资产投资数据、房地产开发和销售数据以及社会消费品零售总额数据的发布时间，也由原定的9月12日13:30顺延至9月13日13:30。
统计局并称，8月份其他指标数据的发布时间则维持不变。（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”