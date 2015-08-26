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市场报道 | 2015年 8月 26日 星期三 14:33 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑停止单下移，以锁住200日均线附近小幅获利

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* 欧元/英镑进一步下跌远离200日均线，均线位置今日在0.7366。双重顶在0.7362

* 停止单已下移，以锁住针对200日均线操作的小幅获利

* 欧元/英镑需跌破周一低点0.7246，才能下探0.7180目标

* 欧元/英镑7月至8月升势的61.8%回档位在0.7177

* 技术面图表link.reuters.com/zac55w

(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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