《汇市简讯》欧元/英镑停止单下移，以锁住200日均线附近小幅获利

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/英镑进一步下跌远离200日均线，均线位置今日在0.7366。双重顶在0.7362
* 停止单已下移，以锁住针对200日均线操作的小幅获利
* 欧元/英镑需跌破周一低点0.7246，才能下探0.7180目标
* 欧元/英镑7月至8月升势的61.8%回档位在0.7177
* 技术面图表link.reuters.com/zac55w
(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。