修正-全球金市：金价走势挣扎，中国降息后多国股市走高

(修正倒数第三段中词汇以避免产生歧意)

路透马尼拉8月26日 - 金价周三下滑，因中国进一步放松货币政策后多国股市反弹，本周早前因为中国经济忧虑和股市大跌引发全球市场震荡。

金价回吐早前涨幅，扩大周二1.2%的跌幅。中国周二降息降准后，全球股市反弹，金价下跌。

亚洲股市周三先弱后强，在中国股市涨势带动下走高，尽管市场依然担心中国的政策行动能否足以稳定放缓的经济，或止住股市的崩跌之势。

市场焦点有望重回美国今年升息的可能性。升息将弱化黄金的吸引力。

0609GMT，现货金 跌0.4%至每盎司1,135.26美元，料连续第三个交易日下跌。金价周二下跌1.2%，创7月20日以来最大跌幅。

美国12月期金 跌0.3%至每盎司1,135.30美元。

美国8月消费者信心触及七个月高位，7月独栋新屋销售反弹，暗示经济基本面仍允许美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年升息。

新加坡华侨银行分析师Barnabas Gan称，“只有确认美国今年不会升息”，金价才有可能升向1,200美元。金价上周触及近七周高位1,168.40美元。

在中国央行周二给出的强心剂提振下，中国股市周三午盘转为大幅上扬，不过对于中国政府推动经济摆脱放缓的能力，市场信心仍显脆弱。

“这种渐进式的刺激举措可能不足以震慑住激进的空头，或许也无法明显提振经济摆脱需求疲弱状态，”瑞穗银行在有关中国政策动向的报告中写道。

现货钯金 涨1.7%至每盎司545.22美元；上日跌逾6%，为2013年4月以来最大跌幅，盘中触及528.50美元低位，本周至今已挫跌9%左右。

现货铂金 涨0.7%至每盎司982美元；现货银 跌0.7%至每盎司14.59美元。(完)

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